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Kalamış’ta yeniden bir tatlı huzur alınacak!

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

17 Kasım 2021 Çarşamba 17:53
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Kalamış’ta yeniden bir tatlı huzur alınacak!

Yaşar Şenyüz / İstanbul

Tek bir darbuka ve DJ performansıyla son zamanlarda moda olan “Yeni Nesil Meyhane”lere bümyesinde Günay, Nossa Costa, Sahne İstanbul, Paysage, Nanna ve My Cabaret gibi markaları barındıran BVS Gruptan yanıt geldi; “Eski Nesil Meyhane”!...

İstanbul’un en güzel lokasyonuna sahip Kalamış marinanın içinde ve 3 tarafı denizle çevrili ve adeta bir gemiyi andıran mekanı daha önce Cukka ve Berdush Meyhanelerini yaratan Kaan Vodina işletiyor…

Pazartesileri hariç haftanın 6 günü açık olacak mekanda, hafta sonları Türk eğlence dünyasının önemli isimlerinden Gediz, sesi, şarkıların ve şovlarıyla eğlenceye eğlence katacak… Mekanın devamlı saz grubu ise ekranlardan yaptığı şovlarla tanıdığımız Semih Finini ve saz grubu…

İstanbul sahnelerinin önemli sanatçılarının da sık sık ziyaret edeceği mekan olarak anılacak olan Paysage Meyhane işletmecisi Kaan Vodina bakın nasıl anlatıyor mekanını;

“-İstanbulumuzun şüphesiz en güzel mekanını hizmete açtık… Biliyorsunuz son zamanlarda bir “Yeni nesil Meyhane” fur yası aldı yürüdü… Sadece bir DJ ve darbukayla yapılan bu eğlence türünü ben “Fabrikasyon” eğlenceye benzetiyorum…

Şairlerin bile “Bir Tatlı huzur almaya geldiği” Kalamış’a bu tür bir meyhaneyi yakıştıramadık ve “Eski Nesil”, yani o şairlere bile ilham veren “anam-babam usulü” meyhaneyle hizmet vermeye başladık.

Haftanın 6 günü saz ekibimizin misafirlerimizle adeta bütünleşip her türlü müzik istekleri dahil interaktif müzik yapmalarını hedefliyoruz. Yani gelen misafirlerimiz hem eğlenecek, hem söyleyecek, dilerlerse de gönüllerince piste çıkıp oynayabilecekler…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KalamışBir Tatlı Huzur
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