YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Geçtiğimiz ay İstanbul’da kendi kurmuş olduğu Mersindeki Tarım Ürünleri markası adına alan ve geçtiğimiz günlerde de Özge Ulusoy ve Mert Palavraoğlu sunuculuğunda İstanbul’da gerçekleşen Life & Beauty Awards ödül töreninde de “Yılın Girişimci İş Kadını” ödülünü Dünya Ticaret Birliği Başkanı Mirze Şimşek’ten alan Bahar Demirdağ aldığı ödülü her sektörde emek veren, hizmet eden, ne şartlarda olursa olsun hayat mücadelesi veren tüm emekçi kadınlar adına aldığını dile getirdi. Böyle bir ödülün kendisi için çok değerli olduğunu ve bu başarının ardında büyük kadın gücünün ve azminin olduğunu vurgulayan Demirdağ, “Kadın Gülerse Dünya Güler” sloganıylada “Çukurova Kadın Zirvesi” projesinin 2021 yılında Mersin’de yapılacağını ve projenin komite başkanı olduğunu dile getirdi. Bu zirvenin aslında tüm kadınlara armağan edildiğini, Çukurova’nın başarılı ve emekçi kadınlarının dünyaya açılan başarılarını hep birlikte alkışlayacaklarını dile getiren Bahar Demirdağ halen kendi kurmuş olduğu Mersin Demirdağ Plastik ve Tarım Ürünleri Yön.Kur.Başkanlığını sürdürmekte.