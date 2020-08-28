Kadim Dosttan Şiir Hediyesi

Ünlü medyum, astrolog Ferdi Bozduman, kadim dostu olan Vivi Bicaci ile yoğun tempolarından fırsat bulup güzel bir kutlama yemeğinde bir araya geldiler. Bozduma'nın "Medyumundan Tarot Kehanetleri"adlı yotube kanalında program partneri olan Tarotun ustası ve divası Vivi Bicaci ile dostluklarını pekiştirdiler. "Türkiye Cumhuriyetinin yaşayan15 medyumundan birisi ile yemek yiyorum, benim için çok büyük bir onur" diyen Bicaci, Bozduman'ın adı ve soyadına bir şiir yazığını söyledi. "Yeni Ben" adını verdiği bu şiirinde Ferdi bozduman’ın yaşadığı derin bir aşkı ve bu süreci anlattığını belirtti.

İşte şiir;

Haber: Elif Hayvalı