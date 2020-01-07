Kader Demir’in tekli single’ına müzikseverlerden tam not

HABER: AZİZ KARATAŞ

Güzel ve başarılı sanatçı Kader Demir usta aranjör Barış Engürlü ile yaptığı ‘Kor’ adlı tekli singlenı müzikseverlerin beğenisine sundu. ‘Kor’ İlk dört günde Youtube’de binlerde tıklanma aldı.

Güzel ve başarılı oyuncu Kader Demir usta aranjör Barış Engürlü ile yaptığı ‘Kor’ adlı tekli singlenı müzikseverlerin beğenisine sundu. Müzikseverlerden tam not alan ‘Kor’ İlk dört günde Youtube’de Yüzbinlerce tıklanma aldı. ‘Kor’ şarkısı iddasını sürdüreceğe benziyor. Önceki gün Önce Vatan Gazetesi olarak Kader Demir ile bir araya geldim. Şarkının heyecanını henüz dudaklarında iken oyuncu Kader Demir’in duygularını almak istedim. Bizimle duygularını payşan genç oyuncu ‘Şarkı henüz fırından yeni çıkmasına rağmen herkesin diline dolandı. Biz Pial Hüseyin Türkmen ile birlikte şarkımızı besteledikten sonra şarkının sesine çok yakışacağını düşündüğümüz usta arajör Barış Engürlü ile düet için bir araya geldik. Sevgili Barış şarkı sözlerini okuduktan hemen sonra kabul etti ve çalışmalara başladık.’ Dedi ve ardından sözlerine şöyle devam etti. ‘Biliyorum bu şarkı benim çıkış noktam, miladım. Dinleyicilerimiz için çok çalıştık kaliteli bir şarkı yaptık şimdi sıra onlarda bizi dinlemeye devam etsinler’dedi. İleriki tarihlerde güzel çalışmalarının müjdesini de veren genç oyuncuya başarılar diliyorum.

Kader Demir’e ünlü isimlerden destek

Ünlü sanatçı Murat Kurşun ve ünlü cezayirli oyuncu Amar Senigri Sosyal medya hesaplarında şarkıyı paylaşarak destek verdiler. Ayrıca bir çok iş teklifi de aldığını söyleyen oyuncu şu sıralar Kerkük TV ve Türkmeneli TV kanalları ile görüşme halinde.