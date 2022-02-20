KAAN ERKAM YAZDI, MEHMET ULAY YÖNETTİ; "ÜÇ HARFLİLERDEN NİL"

Haber: Korcan Yiğit - İstanbul

Öyle bir oyun izledim ki insanı resmen duvardan duvara vuruyor, duygu sersemi yapıyor. Afallıyorsunuz, gülmeke ağlamak arasında gidip geliyorsunuz. Evet böyle bir oyun "ÜÇ HARFLİLERDEN NİL". Oda Tiyatrosu'nun kurucusu usta tiyatro yazarı ve oyuncu Kaan Erkam yazdı, Mehmet Ulay ve Levent Tayman yönetti. Oyuncu Sibel Salihoğlu'nun muhteşem yorumu ile resmen oyunun içine çekildik. Corona salgını döneminde herkesin evlere kapadığı şu zamanları anlatan oyunda evdeki yalnızlığınızı sahnede görüyorsunuz. Saksıya arkadaş muamelesi yapan Nil'in, ruhsal ve duygusal git geller içinde aklını kaybetme ile kaybetmeme arasında ince bir çizgide devam eden anlatımı içerisinde ayrıca genel kültür anlamında da yoğun bir bilgi bombardımanına uğuyorsunuz. Filmler, kitaplar, müzikler, dans... Ve final çok enteresan bir yerde bitiyor. Resmen tokat gibi suratınıza çarpıyor, yere düşen kadeh paramparça oluyor, kalakalıyorsunuz.

Sahne arkasında yine güçlü bir ekip var. Ses ve ışık: Taha Aykın, Dekor: Berke Genççe'ye teslim edilmiş. Yapımcılığını Oda Tiyatrosu ve RN Yapım'ın üstlendiği bu projenin süpervizorlüğünü ise Günseli Damla Uğur yürütüyor. Eren Karatağ sponsorluğunda sahneye konulan ve yoğun ilgi gören oyunun ilk gösterimine cemiyet hayatından ve sanat dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Duayen magazin yazarı Nurcan Sabur, değerli şarkıcı Atilla Atasoy ve naif kişiliği ve güzelliği ile gönüllerde yer etmiş usta oyuncu Anta Toros da izleyiciler arasındaydı.

Muhakkak ki Anadolu turnesine de çıkacak olan "ÜÇ HARFLİLERDEN NİL" isimli bu enteresan oyun şu an Kamuran Akkor'un sahibi olduğunu İstanbul Gayrettepe'de Kats Sahne'de sergileniyor. İzlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum.