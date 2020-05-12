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Jennifer Lopez’in hayran kaldığı Türk DİLARA 

Türk kızı Dilara, Almanya’da kurduğu kozmetik markasıyla büyük başarı elde etti. ‘Dilara’ markası Hollywood starlarının da radarına girdi. Son olarak dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, bir Instagram paylaşımıyla Dilara’ya övgüler yağdırdı. 

12 Mayıs 2020 Salı 12:32
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Jennifer Lopez’in hayran kaldığı Türk DİLARA 

Hollywood’a ruj satan güzel

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türk kızı Dilara, Almanya’da kurduğu kozmetik markasıyla büyük başarı elde etti. ‘Dilara’ markası Hollywood starlarının da radarına girdi. Son olarak dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, bir Instagram paylaşımıyla Dilara’ya övgüler yağdırdı. 


Dünya kozmetik sektörü bir Türk kızını; Dilara’yı konuşuyor. Uzun yıllardır yaşamını sürdürdüğü Almanya’da kendi adını taşıyan bir kozmetik markası kuran Dilara, satışa sunduğu birbirinden özel ürünlerle dünya çapında ses getirdi. Dilara’nın ve markasının ünü, Hollywood’a kadar ulaştı.


MİLYONLAR TAKİP EDİYOR


Aynı zamanda moda blogger’ı olan Dilara’nın yalnızca Instagram’da 3 milyonu aşkın takipçisi var. Ürünlerini dünyaca ünlü isimlerin de kullandığı Dilara’yı son olarak Latin yıldız Jennifer Lopez keşfetti. Lopez, rujlarına bayıldığı Dilara için Instagram sayfasının ‘Story’ bölümünde övgü dolu bir paylaşım yaptı.

 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 12.05.2020 12:36
Anahtar Kelimeler:
DilaraAlmanyaKozmetikJennifer LopezInstagramPaylaşımHollywoodStar
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