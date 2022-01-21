İzmir Fashion Week başladı

Haber: Dinçer Karacalar



Bu yıl 8. kez düzenlenen İzmir Fashion Week görkemli defileler ile start aldı.



İzmir Fashion Week'in kurucusu Akif Örük ev sahipliğindeki moda günlerinin ilk gününde İğne İplik Gelinlik, Rinelli ve Ozmoz Kids firmalarının 2022 kreasyonları tanıtıldı. İzmir Fashion Week'te 4 gün boyuca 16 defile moda severlere sunulacak. İlk gün düzenlemen defilelerde buse İskenderoğlu, Ece Begüm Yücetan, Ebru Öztürk gibi önemli isimler podyuma çıktı.



Hayal ettiğimiz gibi olmadığı için hayal etmeyi bıraktık



Gelinlik defilesi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan manken Ebru Öztürk "Hayalinizdeki damat adayınız nasıl" sorusuna "Hayal ettiklerimiz olmadığı için hayal etmeyi bıraktık. Yaşım ilerledikçe evlilikten uzaklaşıyorum. Yaşayıp görelim. İnsan olsun, sadakatli dürüst olsun yeterli" cevabını verdi.