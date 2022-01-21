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İzmir Fashion Week başladı

21 Ocak 2022 Cuma 13:03
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İzmir Fashion Week başladı

Haber: Dinçer Karacalar


Bu yıl 8. kez düzenlenen  İzmir  Fashion  Week görkemli defileler ile start aldı.

İzmir Fashion Week'in kurucusu Akif Örük ev sahipliğindeki moda günlerinin ilk gününde İğne İplik Gelinlik, Rinelli ve Ozmoz Kids  firmalarının 2022 kreasyonları tanıtıldı. İzmir Fashion Week'te 4 gün boyuca 16 defile moda severlere sunulacak. İlk gün düzenlemen defilelerde buse İskenderoğlu, Ece Begüm Yücetan, Ebru Öztürk gibi önemli isimler podyuma çıktı.

Hayal ettiğimiz gibi olmadığı için hayal etmeyi bıraktık

Gelinlik defilesi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan manken Ebru Öztürk "Hayalinizdeki damat adayınız nasıl" sorusuna "Hayal ettiklerimiz olmadığı için hayal etmeyi bıraktık. Yaşım ilerledikçe evlilikten uzaklaşıyorum. Yaşayıp görelim. İnsan olsun, sadakatli dürüst olsun yeterli" cevabını verdi.

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İzmir Fashion Week Başladı
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