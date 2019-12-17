Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
111910
ALTIN
278.611
DOLAR
5.8568
STERLİN
7.7303
EURO
6.5346
Türkiye'nin yıldızı 'Anadolu', ötegezegeni 'Göktürk' oldu
Türkiye'nin yıldızı 'Anadolu', ötegezegeni 'Göktürk'...
Fatih ALTINBEYAZ’dan yeni roman…
Son Dakika
Fatih ALTINBEYAZ’dan yeni roman…
Nilüfer Uluslararası Spor Şenliği için geri sayım başladı
Nilüfer Uluslararası Spor Şenliği için...
Instagram'dan o kullanıcılara yaptırım geliyor!
Instagram'dan o kullanıcılara yaptırım geliyor!
Adnan Dalgakıran: Kuralların sık sık değişmesi adaletsizliklere sebebiyet verir
Adnan Dalgakıran: Kuralların sık sık...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
İlk İHA Geçitkale’ye indi
Kapat

İzel ve Burak Kut’tan muhteşem konser!

Almina Besra BABAR’ın haberi için tıklayınız...

İzel ve Burak Kut’tan muhteşem konser!

Almina Besra BABAR’ın haberi için tıklayınız...

17 Aralık 2019 Salı 09:34
13 Okunma
İzel ve Burak Kut’tan muhteşem konser!

Almina Besra BABAR / İSTANBUL

Türk Pop müziğinin eşsiz iki yorumcusu İzel ve Burak Kut, önceki gün Emaar Hayal Kahvesi’nde müzik severlerle buluştu.

1990’lardan 2019’a kadar hit olmuş pek çok şarkısını seslendiren sanatçılar, Bile Bile, İyisin ve Sude gibi Pop müziğin klasikleşmiş şarkılarında da düet yaparak, ustalara selam gönderdi.

15 kilo vererek oldukça incelmiş olan İzel, “yeni sürümümü nasıl buldunuz? Plus halim de çok yakında” şeklinde espirileriyle dinleyicileri gülümsetti. İzel, 2020 yılının kariyerinin en önemli zamanlarından biri olacağını, sahne çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirtirken, Burak Kut 25. Yılı için özel bir çalışma içinde olduğunu, 2020 yılında yepyeni şarkılarıyla müzik severlerle buluşacağını müjdeledi.

AŞIK DEĞİLİM, AMA 2020 YILINDAN EN BÜYÜK DİLEĞİM AŞK!

Son dönemde hakkında çıkan aşk haberlerinin gerçeği yansıtmadığını; haberlerde adı geçen Hakan Verbiç’in avukatı ve yakın bir arkadaşı olduğunu belirten İzel, 2020 yılına Ilgaz’da sahnede gireceğini, özel bir repertuar ve sahne kostümleriyle yılbaşı konseri için hazırlık yaptığını, 2020 yılında müzik alanındaki çalışmalarının yoğun bir şekilde devam edeceğini, aşka da kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İzelBurak Kut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EMRAH’IN ALBÜMÜNDE DEMET AKALIN VE ALEYNA TİLKİ VAR
EMRAH’IN ALBÜMÜNDE DEMET AKALIN VE ALEYNA TİLKİ VAR
“MEKANIN SAHİBİ 90’LAR YANİ BİZİZ”
“MEKANIN SAHİBİ 90’LAR YANİ BİZİZ”
Azeri güzel, Babar’ın klibinde
Azeri güzel, Babar’ın klibinde
HANDE ÜNSAL ‘‘DAHA İYİ’’
HANDE ÜNSAL ‘‘DAHA İYİ’’
FİZİĞİME DEĞİL SESİME BAKSINLAR
FİZİĞİME DEĞİL SESİME BAKSINLAR
NALAN’A REMIX VERSİYON
NALAN’A REMIX VERSİYON
KURTULUŞ OSMAN KADROSUNA KATILDI
KURTULUŞ OSMAN KADROSUNA KATILDI
KONSER SÜRESİ YETMEDİ
KONSER SÜRESİ YETMEDİ
DAVETSİZ MİSAFİR HEYECANI
DAVETSİZ MİSAFİR HEYECANI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans