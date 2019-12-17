İzel ve Burak Kut’tan muhteşem konser!

Almina Besra BABAR / İSTANBUL

Türk Pop müziğinin eşsiz iki yorumcusu İzel ve Burak Kut, önceki gün Emaar Hayal Kahvesi’nde müzik severlerle buluştu.

1990’lardan 2019’a kadar hit olmuş pek çok şarkısını seslendiren sanatçılar, Bile Bile, İyisin ve Sude gibi Pop müziğin klasikleşmiş şarkılarında da düet yaparak, ustalara selam gönderdi.

15 kilo vererek oldukça incelmiş olan İzel, “yeni sürümümü nasıl buldunuz? Plus halim de çok yakında” şeklinde espirileriyle dinleyicileri gülümsetti. İzel, 2020 yılının kariyerinin en önemli zamanlarından biri olacağını, sahne çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirtirken, Burak Kut 25. Yılı için özel bir çalışma içinde olduğunu, 2020 yılında yepyeni şarkılarıyla müzik severlerle buluşacağını müjdeledi.

AŞIK DEĞİLİM, AMA 2020 YILINDAN EN BÜYÜK DİLEĞİM AŞK!

Son dönemde hakkında çıkan aşk haberlerinin gerçeği yansıtmadığını; haberlerde adı geçen Hakan Verbiç’in avukatı ve yakın bir arkadaşı olduğunu belirten İzel, 2020 yılına Ilgaz’da sahnede gireceğini, özel bir repertuar ve sahne kostümleriyle yılbaşı konseri için hazırlık yaptığını, 2020 yılında müzik alanındaki çalışmalarının yoğun bir şekilde devam edeceğini, aşka da kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti.