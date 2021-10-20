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İzel: "Önce Melike'nin Projesi, Sonra Benim Projem.."

A dan Z'ye kendi ilgilendiği projeyi ünlü fotoğraf sanatçısı Cem Bayoğlu’na teslim etti

20 Ekim 2021 Çarşamba 13:09
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İzel: "Önce Melike'nin Projesi, Sonra Benim Projem.."

NEDRET HOTUN

İSTANBUL
 
Yakın dostu Melike Öcalan için kolları sıvayan İzel, ilk fotoğraf serisinde projede sanat yönetmenliği, styling ve makyajı da yaparken, aynı zamanda objektifi de eline almıştı. İzel şimdi ise A dan Z'ye kendi ilgilendiği projeyi ünlü fotoğraf sanatçısı Cem Bayoğlu’na teslim etti.
 
Güzel bir dostluk örneği sergileyen İzel, artık kendi müzik çalışmalarına ve titizlikle hazırlandığı projesine yöneldi.
Magazinden uzak olduğu dönemde de çalışmalarına devam eden Melike Öcalan’ın yenilenmiş, güzel ve fit görüntüsü ise onun hem ekranlara, hem de dizi ve film projelerine hazır olduğunu gösteriyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cem BayoğluMelike Öcalanİzelönce VatanNEDRET HOTUN
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