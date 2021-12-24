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İYSA’dan yılbaşı partisi

İYSA Medya Grup, İstanbul Nişantaşı’nda bulunan binasında yılbaşı daveti verdi…

24 Aralık 2021 Cuma 11:30
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İYSA’dan yılbaşı partisi

Haber: Aslan Sayım - İstanbul

Birçok ünlünün, cemiyet ve iş dünyasının tercih ettiği oyunculuk akademisi, menajerlik ve PR - Basın Danışmanlığı şirketi olan İYSA Medya Grup, Nişantaşı’nda yer alan binasında harika bir yeni yıl daveti verdi. 

İYSA Medya Grubun kendi personeli yanı sıra, çok sayıda ismin katıldığı davette misafirler İYSA Medya Grubun keyifli atmosferinde yeni yıl heyecanını yaşadı. DJ ve ikramlar eşliğinde sohbet eden konuklar, aynı zamanda İYSA Medya Grubun hizmetlerini, projelerini ve başarılarını dinleme fırsatı buldu. 

2022’de yurt dışına da açılmayı hedefleyen İYSA Medya Grup, yeni yatırımları hakkında da konuklarına bilgiler verdi. İYSA Medya Grup bünyesinde; oyunculuk akademisi, PR - basın danışmanlığı ve menajerlik bulunuyor.

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İYSAdan yılbaşı Partisi
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