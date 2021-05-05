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İyilik Meleği Hilal…

05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:24
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İyilik Meleği Hilal…

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Engelsiz Yaşam Vakfı, Ramazan ayı içinde yardım faaliyetlerini artırmaya ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Vakfın çeşitli yerlerde faaliyetlerini sürdüren temsilcileri de bağış toplama konusunda dur durak bilmiyorlar. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışından da yoğun bir çalışma temposu sergileyen vakıf çalışanları adeta yardım ulaştırma yarışı içine girdiler. Engelsiz Yaşam Vakfı’nın Almanya Aachen – Köln Temsilcisi Benan Yontar ve Aynur Kazak tarafından Ramazan ayı nedeniyle toplanan bağışlardan, merhum Şeref Kurtuluş adına olan Ramazan kolisi yardımı bünyesindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması için Türkiye Engelliler Vakfına teslim edildi.


Engelsiz Yaşam Vakfı’nın İstanbul Asya Yakası Temsilcisi ve Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir vakfın iyilik çalışmalarında aktif görev alarak herkesin taktirini kazanmaya devam ediyor.

Önce Vatan Gazetesi

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İyilik Meleği Hilal…
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