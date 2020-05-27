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İyilik meleği Azra Akın

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27 Mayıs 2020 Çarşamba 18:50
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İyilik meleği Azra Akın

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

İyilik Bizi Bir Araya Getirdi

İş insanı ve hayırsever Erdoğan Uludağ ve 2002 Dünya Güzeli Azra Akın son dönemde gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ve yardım kampanyalarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ceza evlerinde anneleriyle birlikte yaşamak zorunda olan 40’tan fazla çocuğu, bir günlüğüne de olsa dışarıya çıkarıp moral veren ikili korona nedeniyle ara verdikleri projelerine devam edecekler.

İyilik ve yardım için omuz omuza çalışan Azra Akın ve Erdoğan Uludağ, salgın sürecinde de çalışamayan ve ekonomik olarak zor durumda olan kadınlar başta olmak üzere birçok aileye yardım yapmak için harekete geçti. Yaklaşık 30 kişilik bir ekiple birlikte telefon ya da sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşan ihtiyaç sahiplerinin dertlerine derman olmaya çalışan Akın ve Uludağ son bir ayda 5 bini aşkın yardım talebi aldıklarını söylediler.

Yardım Yapmak İçin Milyoner Olmak Gerekmez

“Bu süreçte herkes birbirine gücü kadar yardım edebilir” diyen Azra Akın, pandemi sürecinde kadınların ve ailelerin içerisinde bulunduğu zor durumu değerlendirdi. Azra Akın şöyle konuştu: “Kadın olmak hiçbir dönemde kolay olmadı. Kovid-19 hayatları alt üst etti. Salgın dil, din, ırk yaş cinsiyet ayırt etmiyor olsa da sağlık sektörü çalışanlarını, dar gelirlileri ve yoksulları daha çok etkiledi. Açıkçası bir insan olarak hayatım boyunca dayanışmanın, yardımlaşmanın sadece ahlaki bir zorunluluk olduğunu düşünmedim. Bu aynı zamanda ortak çıkarlarımız ve geleceğimiz için hepimize düşen görev. Biz de Erdoğan Uludağ ile birlikte bu süreçte daha fazla neler yapabiliriz diye kafa yorduk ve işe koyulduk. Bizim odak noktamızda kadınlar ve çocuklar var.”

Bu Süreç Bittiğinde Yapılan İyilikler Kalacak ve Hatırlanacak

İnsanlara yardım etmeyi hayat felsefesi haline getirdiğini söyleyen Erdoğan Uludağ, “Çocukken mahallede yaşlı teyzelerin torbalarını taşımakla başladım yardım yapmaya, şimdi ise Azra Hanım ile binlerce kadının çocuğun, ailenin yardımına koşmak için canla başla çabalıyoruz. Ben 20 tane kol saati almıyorum, 20 tane araba almıyorum. Onun yerine 20 çocuğu okuttuğumda içim huzurla doluyor.” şeklinde konuştu.

Dünya çapında yaşanan salgının tüm insanlığa gerek sağlık gerek ekonomik gerekse psikolojik çok zor bir dönem yaşattığını söyleyen Erdoğan Uludağ, “Bu süreç elbet bitecek. Önemli olan bu süreçte tüm insanlığın dayanışma göstermesi, yardımlaşması. Olan olmayana yardım yapmalı. Bu süreç bittiğinde elimizde kalan yaptığımız yardımların verdiği huzur olacak.” şeklinde konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Azra AkınErdoğan Uludağ
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