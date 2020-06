YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

2014 Yazında Los Angeles'ta evlenen Beren Saat-Kenan Doğulu çiftinin Malibu kumsalındaki düğününün kareleri belleklerde hala taptaze dururken, Doğulu’nun Beren Saat’i aldattığına dair dedikodular sonrasında evliliklerinin üzerinde sürekli kara bulutlar dolaşan çiftten sevindirici haber var.



İyi ki doğdun da sana aşık oldum

Gectiğimiz günlerde Ünlü popçu Kenan Doğulu ve Oyuncu eşi Beren Saat’in sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımları magazin dünyasında ilgi odağı oldu. Kenan Doğulu’nun doğum gününü karantina ortamında kutlamasının ardından, doğum günü mesajına karşılık veren güzel oyuncu Beren Saat yazdığı doğum günü paylaşımı sonrasında Kenan ve Beren aşkının hala bitmeyerek devam ettiğinin mesajını vermiş oldu. Mesajında; ‘‘Ne çok uçtuk konduk, dağıldık, toparlandık, nefesimiz bitene kadar güldük, hıçkırarak ağladık, idol olduk, hain olduk, bu sefer tamam dedikçe kopamaz olduk, sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk, eş olduk, zor günlerde yoldaş olduk, birbirmize muse olduk, tam iliskimizin tüm evreleri yasandi bitti derken müzikle birlik olduk. Karantina günlerinden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum;’’ her sarkima kattigin her fikir, çaldığın her nota sonsuzluğa tasir harmonimizi, beceremedigimiz evlilik olsun... #Iyikidogdundasanaasikoldum’’ yazdı… Bu paylaşımlar sonrasında bütün magazin programlarının 1 numaralı konusu olan Beren Kenan aşkını gelecekte neler beklediği daha uzun bir süre merak konusu olmaya devam edecek gibi görünüyor…