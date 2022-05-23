İVANA’NIN PAPARAZİ PANİĞİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türkiye’nin gözde tatil beldelerinden Alaçatı’nın en yeni oteli L’etro Maison Hotel, önceki akşam gerçekleşen görkemli bir davetle kapılarını misafirlerine açtı. Keman sanatçısı Ales Wonderland ve DJ Ozan Doğulu’nun sahne aldığı açılışa ünlü isimler akın etti. Özlem Uçman’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, İvana Sert ve eşi Sezer Dermenci, Anıl İlter ve sevgilisi Sinem Yıldız, Turgay Başyayla ve eşi Burcu Başyayla gibi tanınmış simalar katıldı.



İvana Sert, geçen aralık ayında Maldivlerde evlendiği iş adamı Sezer Dermenci ile birlikte açılışa katıldı. Eşiyle birlikte Urla’da tatil yaptıklarını söyleyen İvana Sert, “Biz Urla’dayız. Orada siz olmadığınız için daha rahat denize giriyorum. Kimse yakalamıyor. Yakında Alaçatı’da da sezonu açacağız” dedi. İvana Sert, sahibi olduğu şirkette usulsüzlük yaparak resmi evraklarda kendisinin imzasını taklit eden iş ortağı hakkında mahkemeye başvurmuştu. Konu hakkında konuşmaktan kaçınan modacı, “Şu anda bu konu mahkemede olduğu için konuşamıyorum. Bitince anlatırım. Detaylarını konuşamıyorum. Gerekli davalar açıldı” dedi.



İZMİR’DEN ARAZİ ALDI BU YAZ EVLENİYORLAR



Oyuncu Anıl İlter ve voleybolcu sevgilisi Sinem Yıldız, açılışa birlikte geldi. İzmir’in zeytinlik bir bölgesinden arazi aldığını açıklayan Anıl İlter, “Çapa yapmak ile uğraşıyorum. Ellerim çok kötü oldu. Fakat şunu fark ettim. Çapa yaparken nefret ettiğim şeyi sevmeye başladım. Yeni kafa biraz daha küçülmeler, minimalist yaşamlar kız arkadaşım ile böyle bir tada girdik” diye konuştu. Anıl İlter, sevgilisi Sinem Yıldız ile bu yaz evleneceklerini söyledi: “Bu yaz evleniyoruz. Kendi içimizde bir düğün yapacağız. Gelin hep birlikte evlenelim” dedi.