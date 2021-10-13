 İvana Sert ve Oya Ulucan Azerbaycan’da Buluştu

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Organizasyon, davet ve Türkiye’de bir çok önemli ödül töreni ile sektörünün önde gelen isimlerinden olan Oya Ulucan, kurucusu olduğu Oya Ulucan Event’i dünya markası yapma yolunda hızla devam ediyor. Ünlü Televizyon yüzü İvana Sert ile Azerbaycan’da bir güzellik salonu açılışına katıldı. Dr. Elnara Canli nın kurduğu güzellik salonuna İvana Sert iş adamı sevgilisi Sezer Dermenci ile katıldı. Oya Ulucan ile İvana Sert yeni projelere imza atacağının sinyallerini verdi. Kardeş ülkemiz Azerbaycan’da dolu dolu programlarını sosyal medya hesabından paylaşan ikili Güzellik salonunu çok beğendiler.



