İtalya’da Okuyan Türk Öğrencilerden Duygusal Corona Mesajı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İtalya’nın çeşitli bölgelerinde yaşayan ve öğrenim gören Türk gençlerinin videolu paylaşımı sosyal medya hızla yayılarak milyonlarca kişi tarafından izlenerek farkındalık yarattı. Süreci nasıl yaşadıklarını ve ne gibi önlemler alınması gerektiğini anlaşılır bir dille ifade eden gençler ailelerine ve sevdiklerine bu şekilde ulaştı.

Küresel olarak hepimizi tehdit eden salgından nasıl korunacağımızı ve alınacak önlemleri bu duygusal paylaşım ile duyuran gençler kendilerini sevdikleri için izole ettiklerini ve salgını hafife almayıp aynı hassasiyeti göstermemizi istediler.



