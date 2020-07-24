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İstek üzerine yeniden 

'Kalbince'ye yoğun ilgi

24 Temmuz 2020 Cuma 10:43
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İstek üzerine yeniden 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ünlü sanatçı Tuğba Ünal'ın, geçtiğimiz yıl dijital platformlarda yayınlanan ve büyük ses getiren 'Kalbince' albümü bu kez CD olarak yayınlanacak. 

Hayranlarından gelen yoğun istek üzerine albümünü CD olarak çıkarma kararı alan Tuğba Ünal, "Kalbince müzikseverler tarafından çok büyük ilgi gördü. Listelerde hep zirvede yer aldı. Ancak son dönemde albümün CD olarak çıkması için yoğun talep oldu. Ben de sevenlerimi kırmak istemedim. Yeni şarkılarım öncesi onlara büyük bir sürpriz olacak" dedi. 

Güzel sanatçı, bir yandan da gece kulüplerinin açılmasıyla birlikte 4 ay ara verdiği sahnelere de dönmeye hazırlanıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İstek üzerine YenidenKalbinceye Yoğun IlgiDinçer KaracalarTuğba ünal
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