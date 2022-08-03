İşte ‘Zeytin Ağacı’nı yaratan senarist

HABER: DİNÇER KARACALAR

Hikâyesiyle beğeni toplayan dizinin senaristi merak konusu oldu. “Zeytin Ağacı”nın senaryosunda; daha önce “Aşk Tesadüfleri Sever” ve “Atiye” projelerini de yazan Nuran Evren Şit’in imzası var. Usta isme şimdilerde dünyanın dört bir yanından mesaj yağıyor.

Oyuncu kadrosunda Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Serkan Altunorak, Fırat Tanış ve Rıza Kocaoğlu’nun yer aldığı 8 bölümlük “Zeytin Ağacı” dizisi seyirciden büyük ilgi gördü. Yayınlandığı platform üzerinden 190 ülkeye ulaşan dizi, üç yakın arkadaş olan Ada, Sevgi ve Leyla’nın sıcak dostluğunu temel alarak anlattığı hikâyeyle izleyenleri kalbinden vurdu. Platformun tüm dünyayı kapsayan izlenme listesinde 5’inci sıraya kadar yükselen dizideki hikâyeye hayat veren isim de merak konusu oldu.

5 YILDIR KATILIYOR

“Zeytin Ağacı”nın senaryosuna, daha önce izlenme rekorları kıran “Aşk Tesadüfleri Sever” ve “Atiye” projelerinin de senaryosunu yazan Nuran Evren Şit imza attı. Dizide de konu edilen ‘aile dizimi’ni 5 yıldır deneyimleyen ve çok etkilendiği bu çalışmadan yola çıkarak “Zeytin Ağacı” senaryosunu kaleme alan Nuran Evren Şit’in yarattığı dünya, izleyicide karşılık buldu. Dünyanın dört bir yanından izleyiciler sosyal medya üzerinden Şit’e ulaşarak hayranlıklarını dile getirmeye, duygusal mesajlar göndermeye başladı. Usta kalem, geri dönüşlerden çok memnun olduğunu ve dizinin dünya çapında ilgi görmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.