Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.672,54
ALTIN
1.018,90
DOLAR
17,96
STERLİN
21,91
EURO
18,32
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Adıyaman Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim üyesi...
Sinop Üniversitesi Rektörlüğü 22 Öğretim Üyesi alacak
Sinop Üniversitesi Rektörlüğü 22...
Sinop Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alıyor
Sinop Üniversitesi 5 Öğretim...
Karabük Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Karabük Üniversitesi Öğretim görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İşte ‘Zeytin Ağacı’nı yaratan senarist

Başrollerini Tuba Büyüküstün ve Murat Boz’un paylaştığı “Zeytin Ağacı”, sadece Türkiye’de değil 190 ülkede büyük ilgi gördü.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 13:09
İşte ‘Zeytin Ağacı’nı yaratan senarist

HABER: DİNÇER KARACALAR

Hikâyesiyle beğeni toplayan dizinin senaristi merak konusu oldu. “Zeytin Ağacı”nın senaryosunda; daha önce “Aşk Tesadüfleri Sever” ve “Atiye” projelerini de yazan Nuran Evren Şit’in imzası var. Usta isme şimdilerde dünyanın dört bir yanından mesaj yağıyor.

Oyuncu kadrosunda Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Serkan Altunorak, Fırat Tanış ve Rıza Kocaoğlu’nun yer aldığı 8 bölümlük “Zeytin Ağacı” dizisi seyirciden büyük ilgi gördü. Yayınlandığı platform üzerinden 190 ülkeye ulaşan dizi, üç yakın arkadaş olan Ada, Sevgi ve Leyla’nın sıcak dostluğunu temel alarak anlattığı hikâyeyle izleyenleri kalbinden vurdu. Platformun tüm dünyayı kapsayan izlenme listesinde 5’inci sıraya kadar yükselen dizideki hikâyeye hayat veren isim de merak konusu oldu. 

5 YILDIR KATILIYOR

“Zeytin Ağacı”nın senaryosuna, daha önce izlenme rekorları kıran “Aşk Tesadüfleri Sever” ve “Atiye” projelerinin de senaryosunu yazan Nuran Evren Şit imza attı. Dizide de konu edilen ‘aile dizimi’ni 5 yıldır deneyimleyen ve çok etkilendiği bu çalışmadan yola çıkarak “Zeytin Ağacı” senaryosunu kaleme alan Nuran Evren Şit’in yarattığı dünya, izleyicide karşılık buldu. Dünyanın dört bir yanından izleyiciler sosyal medya üzerinden Şit’e ulaşarak hayranlıklarını dile getirmeye, duygusal mesajlar göndermeye başladı. Usta kalem, geri dönüşlerden çok memnun olduğunu ve dizinin dünya çapında ilgi görmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Tuba BüyüküstünMurat BozZeytin AğacıNuran Evren Şit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinan Akçıl'ın son sesi...
Sinan Akçıl'ın son sesi...
Uğur Akın Gül ‘Yalvarırım’ İsimli Yeni Şarkısını Sevenleriyle Buluşturdu
Uğur Akın Gül ‘Yalvarırım’ İsimli Yeni Şarkısını Sevenleriyle Buluşturdu
Erol Evgin ile Muhteşem Gece
Erol Evgin ile Muhteşem Gece
YILIN STARLARINI ENES FURKAN BİLGİÇLİ SEÇTİ
YILIN STARLARINI ENES FURKAN BİLGİÇLİ SEÇTİ
Ayça Özefe’den “Deli Gibi”
Ayça Özefe’den “Deli Gibi”
Saç eğitim Uzmanı İl İl gezip ders veriyor
Saç eğitim Uzmanı İl İl gezip ders veriyor
META AKKUŞ OSCAR’IN BASAMAKLARINI ÇIKIYOR
META AKKUŞ OSCAR’IN BASAMAKLARINI ÇIKIYOR
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Gizem Şahin King Combs’un klip güzeli
Gizem Şahin King Combs’un klip güzeli

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول