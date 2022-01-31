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İSTANBUL’DA YILIN DÜĞÜNÜ 

31 Ocak 2022 Pazartesi 10:57
İSTANBUL’DA YILIN DÜĞÜNÜ 

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL 

Turan Teşkilatı Onursal Başkanı ve Aska Grup Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Arslan `ın Oğlu Baran Arslan ve Gelin Ukraynalı Anastasııa Arslan ile İstanbul Avcılar ilçesinde Atapark lifa Seyir Bahçesinde yapılan muhteşem düğün ile dünya evine girdi.

Dillere destan olarak yapılan düğün töreninde Damat Baran Arslan Gelin Anastasııa Arslan Mutlulukları gözlerinden okunuyordu. 

Damat Baran Arslan ve Gelin Anastasııa Arslan Düğün Töreninde Dans Ederek mutluluklarını gören Her iki Aile fertleri sevindiler .

Başkan Arslan ,Bu mutlu günümüzde Bizleri Yalnız Bırakmayan Yurt dışından ve Yurt içinden gelen misafirlerimize ,Akraba ,Dost ve Stk temsilcilerine teşekkür ediyorum dedi.

Son Güncelleme: 31.01.2022 10:58
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İSTANBULDA YILIN DÜĞÜNÜ
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