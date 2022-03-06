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İstanbul Gecelerinin Prensi Korcan Yiğit

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06 Mart 2022 Pazar 17:21
İstanbul Gecelerinin Prensi Korcan Yiğit

YEŞİM DEĞER ÜSTÜNKAYA / İSTANBUL

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da yine Korcan Yiğit fırtınası esti. Şık giyimi ile her zaman adından söz ettiren, naif kişiliği ile gönüllerde taht kuran, "İSTANBUL GECELERİNİN PRENSİ" olarak da anılan Korcan Yiğit geniş repertuarı ve güçlü yorumu ile sevenlerine keyifli bir hafta sonu yaşattı. Cuma günü Ataşehir Ritm Suare, Cumartesi günü ise Kanlıca Paysage'da sahne alan ünlü sanatçı sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve şen kahkahaları ile "KORCAN YİĞİT EĞLENDİRİYOR" sloganının hakkını veren sanatçı özellikle parmak zilleri ile show yaparak okuduğu hareketli 

şarkılarında tabiri caiz ise kimseyi yerinde oturutmadı, unutulmaz bir eğlence yaşattı.

Son zamanlarda çok popüler olan Tan Taşçı'nın Yalan isimli şarkısına bambaşka bir yorum ve duygu katan Korcan Yiğit, dinleyicilerinin "Bir daha, bir daha" diye ısrarlı isteği ve tezahuratı sonrası sahnesinde ikinci kez şarkıyı seslendirdi ve alkışlar içerisinde sahneden ayrıldı. Özellikle bayan hayranları ağırlıkta olan Korcan Yiğit'i bu iki özel galada cemiyet hayatından ve sanat dünyasından pek çok ünlü isim de yalnız bırakmadı. Profiterolleri ile ün salmış Suadiye Nazar Pastanesi'nin sahibi Natan Bey'in kulise gönderdiği özel tatlılar ile enerjisinin iki kat daha arttığını ifade eden sanatçı ayrıca teşekkürlerini sundu.

Yoğun bir konser ve sahne takvimi olan Korcan Yiğit 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ise Hilton Garden Inn Çorlu'da sevenleri ile buluşacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KORCAN YİĞİTİstanbul Gecelerinin Prensi
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