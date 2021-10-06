İstanbul'da 90'lar Fırtınası esti

Haber: Yaşar Şenyüz

Ossi Müzik Hakan Eren prodüktörlüğünde gerçekleştirilen ve müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği “Şimdi 90'lar 2” albümünün ilk galası geçtiğimiz akşam Moda Kayıkhane’de yapıldı.

Biletler günler öncesinden tükendi

Türkiye turnesine devam eden Şimdi 90’ların, biletleri günler öncesinden tükenen, ilk İstanbul konserinde Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Jale, Erdal Çelik, Sibel Alaş, Uhde Seçil sahne aldılar. Albümde yer alan şarkıların yanı sıra 90’ların popüler şarkılarına da repertuarlarında yer veren ekip, İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşattılar. Ossi Müzik, hakan Eren prodüktörlüğünde gerçekleşen proje pandemi nedeni ile gecikmeli yapıldı. 90’ları özleyen müzikseverler hayranı oldukları Şimdi 90’lar sanatçılarını bu özel galada yalnız bırakmadılar.