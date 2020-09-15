Istakoz Kraliçesinden Yemek

BALIKESİR- Türkiye’de ıstakoz diyince akla ilk gelen kişilerden birisi olan Necla Kaplan, yakın dostu ünlü medyum Ferdi Bozduman ile akşam yemeği yedi. Ağır ameliyat geçiren ve "çok ağır ameliyat geçirdiğimde Ferdi beni hiç yanlız bırakmadı, hep yanımdaydı" diyen Necla Kaplan ünlü kabalist dostuna olan sevgisinden bahsetti.

"Yıllardır bir çok sanatçı ve iş adamı ile çalışmış Necla kaplan benim için çok değerli bir isim. Hem Necla ablamı hem de annesini çok severim. Annesinin felç olacağını görmüştüm rüyamda ve öyle oldu. Anneside beni çok sever. Bir senedir görüşmüyorduk ve iki aydır hep bir aradayız." şelinde konuştu.

HABER: ELİF HAYVALI