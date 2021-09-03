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İşletmecilerin kraliçesi: Demet Coşkun

Türkiye’nin en önemli genç girişimci kadınlarından Demet Coşkun ile çok keyifli bir röportaj yaptık. Çok erken yaşta restoran ve eğlence sektörüne adım atan Demet Coşkun Sebebi Çok Meyhanesi ile İstanbul’da yarattığı farkı tüm Türkiye’ye taşımaya hazırlanıyor. 

03 Eylül 2021 Cuma 16:43
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İşletmecilerin kraliçesi: Demet Coşkun

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

‘’İŞ HAYATINDA ANNEMİ ÖRNEK ALIYORUM’’

Demet Hanım öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz?

İstanbul’da doğdum büyüdüm. Anne ve babamı çok genç yaşta kaybettim. Eğer insanların hayatta başarıları varsa benim başarımın sırrı da annemin çok küçük yaşlarda çalışma hayatına atılıp yaşadığı zor süreçlerde hep güçlü kadın olarak ayağa kalkmasıdır. Annemi örnek alıyorum. Şu an 30 yaşında güçlü ve 2 güzel prensese sahip bir anneyim. Tam da annemi anladığım yerdeyim. 

Sebebi Çok adlı mekan ile İstanbul'daki işletmeler arasında dikkat çekiyorsunuz. Sebebi Çok'un bu kadar beğenilmesinin sırrı nedir?

Kadın girişimci olduğum için bundan önceki iş hayatımda olduğu gibi hiçbir zorluktan korkmayıp emek vererek öncelikle her zaman değerli misafirlerimi düşündüm. Yemek sektöründe son derece titizlikle çalışmak ve gerçekten lezzetli mezeleri sunmak benim en büyük hedefimdi. Bu hedeflerim arasında Sebebi Çok’un farklı eğlence anlayışında eklenince keyifli bir ortam oluştu.  

 

‘’HEDEFİM SEBEBİ ÇOK’U TÜM TÜRKİYE’YLE BULUŞTURMAK’’

Sebebi Çok ile ilgili hedefleriniz nelerdir?

Hedefim Taksim Cihangir’deki mekanımı tüm tatil beldelerine taşıyıp ismini duyurmak. Çeşme şubem için harekete geçmiş bulunmaktayım. Tüm dostlarıma müjde!

Sebebi Çok adlı mekanınızı değerli kılan özellikleri nelerdir?

Öncelikle Sebebi Çok adlı mekanda gerçekten eşsiz bir eğlence anlayışı hakim. Herkes ailesiyle eğleniyormuş gibi sıcak ve samimi bir ortamda kendini güvenli hissediyor. Misafirlerimiz mezelerimizi çok beğeniyor. Özellikle yaprak ciğer ve pazı dolmamız müşterilerimizin bir numaralı tercihi. Eşsiz lezzet ve samimi bir eğlence buluşunca mekan değerli oluyor. 

Müşterileriniz en çok hangi özelliğinizi seviyor?

Müşterilerim benim ve ekibimin samimiyetini çok sevdi. Emeksiz hiçbir şey olmaz derler ya bu bir gerçek. Ben rezervasyonlara kadar her şeyle birebir kendim ilgileniyorum. Harika bir ekibe sahibim, müşterilerim ve ekibimle kocaman bir aile olduk ve büyük bir marka olduk. Bu gelişmeler de beni mutlu etti. Ekip arkadaşlarıma çok şey borçluyum, verdiği hizmetlerden dolayı benimle bu yolda yürüdüğü için sonsuz teşekkürler. 

Sebebi Çok instagram adresi 

https://www.instagram.com/sebebicok.terrace/

Sebebi Çok adres

Gümüşsuyu, Inn Pera Terrace, Sıraselviler Cd. No: 15/A, 34433 Beyoğlu/İstanbul

Önce Vatan Gazetesi

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Sebebi çok MeyhaneDemet CoşkunIşletmeci Demet CoşkunSebebi çok
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