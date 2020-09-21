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İŞLETMECİ MURAT ZOR: Mesafemiz farklı eğlencemiz aynı

Müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu başarılı işletmeci Murat Zor ile pandemi sürecinde eğlence sektörünü konuştu.  Sil Baştan Cihangir’in işletmecisi Murat Zor, “Mesafemiz farklı eğlencemiz aynı” dedi. 

21 Eylül 2020 Pazartesi 17:25
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İŞLETMECİ MURAT ZOR: Mesafemiz farklı eğlencemiz aynı

Hakan Kanburoğlu’nun yazısından kısım:

Pandemi döneminde en çok etkilenen gece hayatı oldu. Müzik oldu, sanat oldu. Koronavirüs süreci devam ediyor ve vakalar yeniden yükselmeye başladı. Eğlence sektörü en büyük yarayı aldı. Geçen hafta sonu eğlence sektörünün nabzını tutmak istedim ve Sil Baştan Cihangir’e gittim. Sil Baştan Cihangir pandemi sürecinde sosyal mesafe kuralına uygun bir işletmeyi hayata geçirebilmiş. Mesafe kuralını nadir başaran işletmelerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Çalışanlar da hijyene bir o kadar dikkat ediyor. Mekanın başarılı P&R danışmanı ve işletmesinde yer alan Murat Zor, ‘’Pandemi sürecinde Bakanlık’ın talimatlarına uyuyoruz. Mesafe, maske ve hijyen kurallarını eksiksiz uyguluyoruz. Müdavimlerimiz şunu bilsin ki mesafemiz farklı olsa da eğlencemiz aynı.’’ dedi. Bu arada gece boyunca kabinde Serkan Karademir vardı. DJ Serkan Karademir’in müzikleri de şahane! Unuttuğunuzu düşündüğünüz ama çaldığı an eşlik ettiğiniz ve anılarınızı hatırlatan şarkılar ondan sorulur! 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 21.09.2020 17:31
Anahtar Kelimeler:
MesafeCihangirSil Baştan CihangirEğlencePandemiMüzikHakan KanburoğluMuraz Zor
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