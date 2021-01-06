IŞIN KARACA’NIN MOTTOSU: İYİLİK BULAŞICIDIR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

31 Aralık akşamı özel bir internet sitesinde yayınlanan Işın Karaca yılbaşı gazinosu tüm izleyenlerinden tam not aldı. 10 Aydan beridir çalışmayan müzik ve eğlence sektörünü için “iyilik bulaşacıdır” mottosu ile yola çıkan Karaca hiç bir masraftan kaçınmadan sahne alan tüm müzisyen, solist ve tüm teknik çalışanların ödemesini sponsorsuz ve tamamiyle kendi cebinden yaptı.

Kazanılan para dan fon oluşturacak Işın Karaca 10 Aydan beridir çalışmayan ve maddi zorluklar çeken müzisyenler nefes olmayı hedefliyor.

Alınan bilgiye göre Işın Karaca pandemi devam ettikçe her ay “Işın Karaca ve Dostları” ismi ile yardım konserlerine devam edecek.