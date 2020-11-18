Işın Karaca Klipleri; Yarın Sevenleri ile Buluşacak

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Türk pop müziğin en önemli ve özel kadın vokallerinden Işın Karaca, yakın zamanda hayranlarının sabırsızlıkla beklediği şarkılarını yayınlıyor. Sosyal medya hesaplarından geçtiğimiz aylarda duyurusunu yapan Karaca, çıkış tarihini 20 Kasım Cuma olarak açıkladı. 1 yıldır üzerinde çalıştığı yepyeni Karaca şarkılarının bir diğer özelliği söz ve müziğini sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile hazırlamış olması.

Işın Karaca iki şarkıdan oluşan Ep'sinde yer alan 'Mevzu Aşksa' ve 'Nazarlandanmış' için kamera karşısına geçerek iki günde iki video klip çekti. Aynı gün yeni imaj fotoğraflarını içinde objektif karşısına geçen ünlü sanatçı Ep'sini kendi yapım şirketi Akış Production ve Dmc ortaklığı ile müzikseverlerin beğenisine sunacak.