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‘‘İşin Aslı’’ Filmi Start Verdi

Ankara Yazı, Taş Mektep, Sadece Bir Gece gibi ses getiren sinema filmlerine imza atan Statü Film’den yeni bir film daha geliyor. Geçtiğimiz gün son okuma provalarını tamamlayan ekip Polenium Dragos Platoları’nda motor dediler.

28 Nisan 2022 Perşembe 13:21
‘‘İşin Aslı’’ Filmi Start Verdi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Oyuncu olarak Cemal Hünal, Öykü Çelik, Duygu Mercan, Anıl Altınöz, Hakan Eksen ve Zafer Altun’un başlıca rollerini paylaştığı İşin Aslı adlı sinema filmi’nin çekimleri aralık vermeden devam ediyor. Senaryosunda Pınar Cıplıoğlu Yağcıoğlu’nın imzası bulunan projenin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Uğur Yağcıoğlunun adı var. Romantik bir aşk hikayesini anlatan filmin yapımcı firması ise Taş Mektep, Ankara Yazı, Sadece Bir Gece, Eyvah Kocam gibi gişede başarılı dönüşler alan Statü Filmin adı var. Konu hakkında bilgi veren Stattü filmin ortakları Galip Güner ve Elin Ecealp; Biz pandemi sürecindeki boşluğu fırsat bilerek arka arkaya yeni projeler ürettik, geçtiğimiz ay Sadece Bir Gece’yi vizyona soktuk. Çok yakında Aşkın Ömrü, Soygu ve İlişki Doktoru adlı üç tane filmimiz vizyona girecek, şu anda da İşin Aslı ve Son şans adlı iki projemizin çekimleri devam ediyor. Hemen bunların ardından 2023 te vizyona girecek olan Patroniçe, Cumhuriyet ve Cumhuriyet Vapuru adlı projeler için yoğun bir çalışmamız devam ediyor. Dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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