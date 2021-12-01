IŞIL YÜCESOY’UN VEFASI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Usta sanatçı Işıl Yücesoy, ilk kadın Türk şarkı sözü yazarı Fikret Şeneş’in şarkılarını seslendirdiği, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan “Vefa” isimli maxi single’ı ile geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluştu. Yücesoy maxi single’ını; “Ablam, öğretmenim, dostum” dediği Şeneş’e “Vefa” olarak yayınlıyor.

46 yıl sonra yeniden

Işıl Yücesoy, tamamı 5 şarkıdan oluşan “Vefa” isimli maxi single’da 1975 - 1979 yıllarında seslendirdiği, sözleri Fikret Şeneş’e ait olan; “Bir Var Bir Yok”, “Çalamazsın Mutluluğu”, “İçmeden Sarhoş”, “Tatlıya Bağla” ve “Ne Var Ne Yok” isimli şarkıları bugünkü duygularıyla yeniden yorumladı. Çıkış şarkısı Yücesoy’un, 1975 yılında yayınlanan ilk 45’liğine ismini veren şarkı “Çalamazsın Mutluluğu” olan maxi single’daki şarkılar besteci ve piyanist Murat Aşkan’ın yeni düzenlemeleriyle dinleyenlerle buluşuyor.