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Işıl Yücesoy, “Şarkı söylemek lazım” dedi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

19 Ağustos 2020 Çarşamba 16:31
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Işıl Yücesoy, “Şarkı söylemek lazım” dedi

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Işıl Yücesoy’un, Sezen Aksu şarkıları söylediği “Sezen Aksu Sokağı” isimli YouTube projesinin ikinci single’ı “Şarkı Söylemek Lazım14 Ağustos Cuma günü Ossi Müzik etiketiyle dijital müzik platformları aracılığıyla müzikseverlerle buluştu.

“Şarkı Söylemek Lazım” ın söz ve müziği Sezen Aksu’ya, düzenlemesi besteci ve piyanist Murat Aşkan’a ait.

Hadi şarkı söyleyelim, hem de avaz avaz

Şarkı söylemeye çok ihtiyacımız var

Tamamı 10 şarkıdan oluşan projenin ikinci single’ı olan “Şarkı Söylemek Lazım” ile ilgili Işıl Yücesoy; “Müzik insan duygularının en açık ve en evrensel dilidir. Şarkı söylemek ise üstelik ‘avaz avaz’ insanı bütünler. Çıkardığı bütün seslerle adeta yüreğinde hapsettiği her duyguyu dünyaya haykırır insan. Bugünlerde şarkı söylemeye çok ihtiyacımız var sanki.. Hadi şarkı söyleyelim, hem de avaz avaz” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Işıl YücesoyŞarkı Söylemek Lazım
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