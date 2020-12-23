Işıl Yücesoy oyunculuğunu konuşturdu, gözleriyle oynadı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Usta oyuncu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan, söz ve müziği Sadettin Dayıoğlu’na ait “İzninle” isimli single’ını kliplendirdi.

Gözleriyle anlattı

Yeni single’ının video klibi için Gökhan Özdemir ve Burak Yener’in yönetmenliğinde Fairmont Quasar İstanbul’da kamera karşısına geçen Işıl Yücesoy’a, klibinde senkron çekilmedi. Usta oyuncu duygularını gözleriyle oynayarak, anlattı. Video klipte Yücesoy’a, sergilediği çağdaş dansla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Ezgi Yaren Karademir eşlik etti.