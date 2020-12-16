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Işıl Yücesoy "İzninle" dedi

Ünlü sanatçıdan yepyeni bir şarkı geldi.

16 Aralık 2020 Çarşamba 14:20
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Işıl Yücesoy "İzninle" dedi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Usta oyuncu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy, yakın zamanda yayınladığı “Sezen Aksu Sokağı” isimli 10 şarkılık YouTube projesinin ardından, geçtiğimiz gün Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan yepyeni single’ı “İzninle” ile müzikseverlerle buluşuyor.

Şarkının sözü ve müziği Işıl Yücesoy’un önceki çalışmalarında da yol arkadaşlığı yaptığı Sadettin Dayıoğlu’na, düzenlemesi Tansel Doğanay ve Can Hatipoğlu’na ait.

Kalplere dokunacak

“‘İzninle’ çok kuvvetli bir gitme isteğine rağmen, çok naif bir kalma duygusu hissettiriyor. Bu nedenle kalplere dokunacak” sözleriyle şarkısını anlatan Işıl Yücesoy, single çalışmasının kapak ve imaj fotoğrafları için Fairmont Quasar İstanbul’da Burak Yener’in objektifine poz verdi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 16.12.2020 14:22
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IŞIL YÜCESOY İZNİNLE DEDİÜnlü Sanatçıdan Yepyeni Bir şarkı GeldiYaşar Şenyüz
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