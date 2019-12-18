IŞIL IŞIL ZELİHA SUNAL

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçen akşam Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Benjamin Butto Kadın Sesleri ve Zeliha Sunal konser etkinliği, sanat severler tarafından oldukça büyük bir ilgi gördü. Sahne de çok şık siyah bir kostümle çıkan Sunal’ın boynundaki minik let ışıkları ile aydınlatılmış kolye bütün kadınların ilgisini çekti.

Türk sanat müziğinden ve pop müziklerden çok sevilen şarkıların seslendirildiği geceye bütün konuklar eşlik ettiler. Yaklaşık 2 yıldır bir arada olan Benjamin Button kadın platformunun amacı yardıma ihtiyacı olan STK lar için kaynak yaratmak, projeler hazırlamak,var olan iyilik projelerine katkıda bulunmak. Benjamin Button kadın sesleri korosunun hepsi iş kadınlarından oluşuyor. Tamamen amatörler, iş kadınlarından oluşan bu koro bu kez Popüler müzik ve sanat vakfını desteklemek üzere bir araya geldi. Konser sonunda seyircilerden gelen hatıra fotoğraf çektirme isteğine olumlu cevap veren koro üyeleri ve Zeliha Sunal, hiş kimseyi kırmadan herkesin fotoğraf çektirme talebine tek tek karşılık verdiler. Geçtiğimiz günlerde yapılan yönetim krulu toplantısı ile Pop Sav Vakfının yönetimini gençlere emanet eden önceki başkan Baha Boduroğlu ekibinin önceden planlamış olduğu etkinlik sırasında ilgili kişilere plaketler takdim edildi.



