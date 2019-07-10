Işıksaçan’dan Muhterem Nur’a cevap

TAYYAR IŞIKSAÇAN’DAN MUHTEREM NUR’A CEVAP VAR

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Geçtiğimiz sezon Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından düzenlenen ödül töreni sırasında Müslüm filminde kullanılan ve gece de açık artırma ile satışa çıkartılan, gömlek ve pırlanta yüzük ile alakalı sular hala durulmamış görünüyor. Bu defa da Ünlü Magazinci Tayyar Işıksaçan, uzun uzun kaleme aldığı bir basın bildirisi yayınlayarak kendi durumuna açıklık getirdi. Basın bildirisinin sonunda ‘Rahmetli Müslüm Gürses’in aziz hatırasına ve şahsımla olan irtibatına mukabil Muhterem Nur hakkında hukuki haklarım gizli kalmak üzere birkez daha kendisini kamuoyu önünde özür dilemeye davet ediyorum’ dedi.

Tayyar Işıksaçan’ın basın bildirisi…

Değerli Meslektaşlarım…: Medya sektöründe ki işim dışında sosyal sorumluluk çalışma platformum ENGELSİZ YAŞAM VAKFI’nın Genel Sekreteri olarakta görev almaktayım.

36 yıllık meslek hayatımda şerefimle, namusumla ve gazetecilik ahlakımla para kazandım. Mesleki yaşantım içinde imzam bulunan haberlerimden dolayı bir defa bile adliye kapısından içeri davet edilmedim. Mesleğimi hiçbir şahsa ve bedele ne sattım ne de kiraladım.

08.09.2019 gecesi Vakfımızı tarafından organize edilen ve geliri TÜM ŞEHİT ÇOCUKLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ’ne bırakılan gecenin müzayedesi tarafımdan sunulmuştur. Ayla, Çiçero, Müslüm gibi başarılı fimlerin yapımcısı Mustafa Uslu bu müzayede satılmak ve gelri bağışlanmak üzere Müslüm filminde oyuncu Timuçin Esen’in giydiği gömleği ve filmin orjhinal afişinin oyuncular tarafından ıslak imzalı tablosunu bağışlamıştır. Müzayede de ayrıca Miya Kuyumculuk tarafından bağılşama bir bayan yüzüğüde satışa sunulmuştur.

Gecede misafirlerimiz arasında bulunan Demet Akalın gömleği, Ferman Toprak ise yüzük ve tabloyu satın almışlardır. Geceye ilişkin medyada çıkan haberler sonrası rahmetli Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur, filmin yapımcısını, vakfımızı ve şahsımı “DOLANDIRCILIK” suçlamasıyla şikayet etmiş. Müslüm Gürses’e ait gömleğin müzede, yüzüğün ise kendisinde olduğunu söylemiştir.

Halbu ki müzayede yer alan hiçbir ürün Müslüm Gürses’e ait olmadığı gibi ne ürünler tanıtılırken nede müzayede sırasında böyle bir iddia yer almamıştır. Müzadeye katılan ve ürünleri satın alan Demet Akalın sosyal medya hesabından Ferman Toprak ise hem sosyal medya hesabından hemde medya yoluyla dolandırılmadıklarınını ürünlerin kime ait olduğunu bilerek aldıklarını kamuoyu ile paylaşmışlardır.

Muhterem Nur’un savcılığa yaptığı başvuru sonrasında yapımcı Mustafa Uslu ve Vakıf Genel Sekreteri olarak ben ve tanık sıfatıyla Ferman Toprak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosunda Cumhuriyet Savcısı Yavuz Pehlivan’a ifade verdik.

Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Pehlivan, 04.07.2019 tarihinde yaptığı tebligat ile “Soruşturma neticesinde Engelsiz Yaşam Vakfının düzenlemiş olduğu 08.09.2019 tarihli gecede satılan eşyaların Müslüm filminin oyuncularının ıslak imzasıda bulunan afişin Müslüm karakterini canlandıran Timuçin Esen’in filmde giydiği gömleğin ve sponsor firmanın hediye ettiği yüzüğün satıldığı, söz konusu eşyaların Müslüm Gürses’e ait eşyalar olmadığı, müştekinin soyut iddiasının haricinde başka delil bulunmadığı, atılı suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla şüpheli hakkında CMK 172 vd maddeler gereğince olay nedeniyle şüpheli hakkında kamu adına KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA CMK’nın 172 ve 173 maddeleri uyarınca karar verildi” tebligatını yapmıştır.

Araştırmadan ve soruşturmadan, bir kez dahi konu hakkında fikrimizi almadan hakkımızda bu mesnetsiz yakıştırmayı yaparak şikayetçi olan Muhterem Nur’u kamuoyu önünde şahsımdan ve Engelsiz Yaşam Vakfın’dan özür dileyene kadar MÜFTERİ ilan ediyorum. Kendisine yaptığı bu hiçbir dayanağı olmayan mesnetsiz ithamlarından dolayı ne dünyevi nede uhrevi hakkımı helal etmiyorum. Rahmetli Müslüm Gürses’in aziz hatırasına ve şahsımla olan irtibatına mukabil Muhterem Nur hakkında hukuki haklarım gizli kalmak üzere birkez daha kendisini kamuoyu önünde özür dilemeye davet ediyorum.

Saygılarımla

Tayyar IŞIKSAÇAN – Gazeteci / Engelsiz Yaşam Vakfı Genel Sekreteri