Işık ve dans şöleni ‘Binbir Gece Masalları’

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Çiğdem Tunç un sahneye koyduğu Binbir Gece Masalları adlı oyun ilgi görmeye devam ediyor Bin yıl öncesinin Semerkant'ının güçlü hükümdarı Şehriyar rolü oynamaya başlayan Murat Parasayar ağır kostümlerini giyip çıkartmak için eşi Burçin parasayardan yardım alıyor. Hükümdar Şahzaman ise Levent Sülün ile hayat bulmaya devam ediyor.. Geçtiğimiz akşam Kartal’da sahnelenen üç ödüllü Binbir Gece Masalları, Çiğdem Tunç ve Murat Parasayar dışında, Sema Aras ,Deniz Salman, Alper Çorumluoğlu, Soykan Kişioğlu, Balca Aydoğdu, Gökmen Göçbeyli, Derya Yıldız, Ezgi Küçük ve Savaş Özkartal'dan oluşan muhteşem kadrosuyla yetişkin tiyatro kapsamında yurt içinde ve yurt dışında perde açmayı sürdürecek bu sezonda da.. Bilindiği gibi Çiğdem Tunç un oyunda canlandırdığı Şehrazat ve Zümrüd-ü Anka karakterlerinin kostümleri duayen modacı Yıldırım Mayruk tarafından tasarlanmıştı..

Binbir Gece Masalları seyircisini Cihan Aşar'ın dekoru,Yüksel Aymaz in ışık tasarımı,Nida Şan in müzikleri ve Veysel Aymaz in koreografileriyle,düşler,masallar dünyasında fantastik bir yolculuk yaptırmaya devam edecek.. Tiyatronun genel sanat yönetmeni Çiğdem Tunç, kendisini en çok etkileyen karakterin,yanarak,küllerinden yeniden doğan Zümrüd-ü Anka kuşu olduğunu,bunu kendi hayat macerasında defalarca yaşayarak hissettiğini ifade etmekte..