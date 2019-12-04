Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
107701
ALTIN
272.480
DOLAR
5.7484
STERLİN
7.5341
EURO
6.3789
2 okul, 1 okul arazisi bağışlandı
2 okul, 1 okul arazisi...
Mardin'deki 12 bin yıllık tapınak, turizme kazandırılacak
Mardin'deki 12 bin yıllık tapınak,...
Esnaf sosyal medyaya geçti, müşterisi arttı
Esnaf sosyal medyaya geçti, müşterisi...
Siyah-beyazlılar 7 eksikle çalıştı
Siyah-beyazlılar 7 eksikle çalıştı
Liselilere üniversite hayatını deneyimleme fırsatı
Liselilere üniversite hayatını deneyimleme fırsatı
İş fırsatları için hemen tıkla!

İşaret dili ile anlaşıyorlar

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

İşaret dili ile anlaşıyorlar

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

04 Aralık 2019 Çarşamba 00:00
4 Okunma
İşaret dili ile anlaşıyorlar

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Geçtiğimiz günlerde Ordu’da bir mekanda muhteşem bir konser veren Emre Aydın, sevenlerine yaklaşık 2 saat boyunca müzik ziyafeti sundu. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Aydın, yeni projeleri ile ilgili de konuştu. “Dünyanın en büyük seslerinden biri” olarak kabul ettiği İbrahim Tatlıses’in ‘Yalnızım Dostlarım’ şarkısını seslendireceğinin müjdesini veren Emre Aydın, bu yeni cover çalışmasını farklı bir müzikal yorum istediği için, şarkının aranjesini İsveç’te yaptıklarını söyledi. sanatçı, şarkının kayıt aşamasının tamamlanmasından sonra İbrahim Tatlıses’e göndererek yorumlarını duymaktan onur duyacağını açıkladı.

Eşimle Yeni Bir Dil Geliştirdik

Her konserinde eşinin kendisini en önden izlediğini söyleyen Emre Aydın, birlikte bir dil geliştirdiklerini ve sahnedeyken bazı küçük hareketlerle anlaştıklarını dile getirdi. Emre Aydın, “Eşim beni her konserimde en önden izler. Sahnedeyken kendisine işaret dili ile sevgimi anlatırım. Bizim bir işaret parmağı hareketimiz vardır. Kendisiyle özel bir dil geliştirdik. Eşim Eda, dokunduğu her şeyi güzelleştiriyor. Hem iş hayatıma kattıklarından hem de birlikte çıktığımız hayat yolculuğumuzdan dolayı çok şanslıyım.” dedi.

Emre Aydın Yeni Film Çekecek

Emre Aydın, yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği “Cinni” isimli sinema filminin ardından senaryo aşamasında olduğu yeni filminin müjdesini verdi. “Korku filmi çekmeyeceğim ancak çok farklı türde bir film ile sinemaseverlerin karşısına çıkacağım. Romantik komedi, aşk ve dram filmi, bir de aksiyon filmi senaryolarımız mevcut. Önümüzdeki günlerde projemize start vereceğiz.” şeklinde konuştu.

Emre Aydın’dan Yeni İsimlere Destek

Sahibi olduğu Hangar Yapım çatısı altında Tuğrul Bektaş, Sinan Öksüztepe, Kaan Beyru gibi yeni nesil müzisyenleri sektöre kazandıran Emre Aydın yapımcı kimliğiyle de sanata olan katkısını elinden geldiğince desteklediğini söyledi. Sanatçı,‘’Ömür boyu sahnede şarkı söyleyemeyeceğim, yaşlanmayı durduramam, bu yüzden yapımcı kimliğimle de hayat boyu sanatın içerisinde kalmayı hedefliyorum.” şeklinde konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 04.12.2019 10:09
Anahtar Kelimeler:
Emre AydınOrduIşaret Dili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
POPSAV’da yönetim değişti
POPSAV’da yönetim değişti
Bit pazarına nur yağdı
Bit pazarına nur yağdı
2 okul, 1 okul arazisi bağışlandı
2 okul, 1 okul arazisi bağışlandı
Engele takılmayan maç
Engele takılmayan maç
Serdar Ortaç: Ben ne bahtsız adamım
Serdar Ortaç: Ben ne bahtsız adamım
Canım Benim’e klip çekti
Canım Benim’e klip çekti
İlk defa dans edecek
İlk defa dans edecek
Avrupa’daki down sendromlu aileler bir araya geldi
Avrupa’daki down sendromlu aileler bir araya geldi
Yeni şarkıya, yeni imaj
Yeni şarkıya, yeni imaj

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans