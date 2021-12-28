İrem Sak bu defa sesiyle büyüledi

HABER: AZİZ KARATAŞ

Kimliğini giydiği her karakteri ölümsüzleştiren güzelliğiyle ve yetenekleriyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu İrem Sak, 2021 yılını bitirmeye ve 2022 yılına girmeye hazırlandığımız şu dönemde hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.

Başarılı oyuncu İrem Sak, bir markanın yeni yıl için çekilen dijital reklamında rol aldı. Son zamanlarda yer aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu bu sefer de sesiyle izleyicileri büyüledi.

Yer aldığı dizilerdeki oyunculuk performansı ile büyük beğeni toplayan İrem Sak, bu sefer şarkı sürprizi yaptı. Oyuncu 2022 yılının gelişi nedeniyle reklam filminde rol aldı.

Sosyal medyada sıkı bir takipçi kitlesine de sahip olan oyuncunun bir çok kişi tarafından paylaşılan reklamı büyük beğeni topladı.