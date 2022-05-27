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İrem Derici, Mavish Beach Disco'da sevenleri ile buluşuyor

İrem Derici, Mavish Beach Disco'da sahne şovlarıyla hayranlarının karşısına çıkacak.

27 Mayıs 2022 Cuma 12:33
İrem Derici, Mavish Beach Disco'da sevenleri ile buluşuyor

HABER: SEDAT SARIKAYA

Türk pop müziğinin güçlü ve sevilen ismi İrem Derici, 2 Temmuz Cumartesi günü Saat 22.00'da Yalova/Çınarcık'lı hayranları ile buluşuyor.  

Her yaptığı ve her açıklaması ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, sahne performansıyla adından yine söz ettirecek. Ünlü şarkıcı 2 Temmuz’da Yalova/Çınarcık'lı hayranları ile Mavish Beach Disco'da buluşacak. Sahne kıyafetleri ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen İrem Derici , Yalova/Çınarcık'lı hayranları için özel şovlar yapacak. Daha önceki konserlerinde yaptığı sahne şovları ile kendisini izleyenlerden tam not alan ünlü sanatçı, Mavish Beach Disco'da 2 Temmuz Cumartesi Saat 22.00 itibariyle sevilen şarkılarını sevenleri için seslendirecek. 

İrem Derici sahnesinden sonraki gün 3 Temmuz'da ise Yalova/Çınarcık'da yer alan Mavish Beach Disco'da sevilen sanatçılardan Serdar Ortaç sevenleri ile bulaşacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İREM DERİCİ
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