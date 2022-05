İrem Derici, Mavish Beach Disco'da sevenleri ile buluşuyor

HABER: SEDAT SARIKAYA

Türk pop müziğinin güçlü ve sevilen ismi İrem Derici, 2 Temmuz Cumartesi günü Saat 22.00'da Yalova/Çınarcık'lı hayranları ile buluşuyor.

Her yaptığı ve her açıklaması ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, sahne performansıyla adından yine söz ettirecek. Ünlü şarkıcı 2 Temmuz’da Yalova/Çınarcık'lı hayranları ile Mavish Beach Disco'da buluşacak. Sahne kıyafetleri ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen İrem Derici , Yalova/Çınarcık'lı hayranları için özel şovlar yapacak. Daha önceki konserlerinde yaptığı sahne şovları ile kendisini izleyenlerden tam not alan ünlü sanatçı, Mavish Beach Disco'da 2 Temmuz Cumartesi Saat 22.00 itibariyle sevilen şarkılarını sevenleri için seslendirecek.

İrem Derici sahnesinden sonraki gün 3 Temmuz'da ise Yalova/Çınarcık'da yer alan Mavish Beach Disco'da sevilen sanatçılardan Serdar Ortaç sevenleri ile bulaşacak.