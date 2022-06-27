İrem Derici Forte Alaçatı’da açılış konserinde sevenlerini coşturacak!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Pop Müzikte hızlı yükselişiyle çok konuşulan isimlerden olan sevilen sanatçılardan İrem Derici, hayranları ile Çeşme/İzmir’in şimdiden gözde mekanlarından biri olacak Forte Alaçatı’da buluşacak.

Şarkıları milyonlar dinlenen, Türkiye’nin her şehrinde konserler veren ve Türkiye’nin her yerinde bir çok fanatik seveni bulunan İrem Derici, Özel mekanlardan Forte Alaçatı’’da konser verecek. 30-06 2022 tarihinde sahne alacak.

Sosyal medya platformlarında şarkıları milyonlar izlenen İrem Derici, en sevilen hit şarkılarını 30-06-2022 tarihinde Alaçatı-Çeşme/İzmir’de konserine gelen hayranları için seslendirecek.