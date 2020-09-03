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İranlı organizatör Alireza Piri Türkiye’de! 

03 Eylül 2020 Perşembe 12:41
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İranlı organizatör Alireza Piri Türkiye’de! 

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

İran’lı organizatör Alireza Piri Türkiye’de yapacağı organizasyonlarla büyük ses getirecek. 10 yıldır İran’da organizasyon işi yapan Piri, İran ve Dubai’nin ünlü sanatçılarını Türkiye’ye getirecek. “Yakında herkes bizim verdiğimiz konserleri konuşacak.” diyen Organizatör Piri, “İranlı popstarları  Sogand - Leito - Anito - Sahar - Donya - Ergan - Baby Brown - Arash gibi isimle büyük organizasyon yapacağım.” cümleleriyle iddiasını konuşturdu.  Piri “Türkiye bizim ikinci vatanmız, buradA konser düzenlemekten çok memmunuz.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İranlı Organizatör Alireza Piri TürkiyedeHakan Kanburoğlu
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