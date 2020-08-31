İpek Kızıltan'ın Başarı Hikayesini Dinleyin

İSTANBUL- Daha 11 yaşındayken hem kendinin, hemde çevresindekilerinin kıyafetlerini tasarlamaya başlayan İpek Kızıltan hiç pes etmeden tam 18 yıl sonra hayallerinin peşinden giderek hedefine ulaştı.

2016 yılında Almanya ve Türkiye’de Moda Tasarım ve Stilistliğe profesyonel olarak adım atan İpek Kızıltan, 2018 yılından itibaren İstanbul’a yerleşerek sevdiği mesleğini başarıyla sürdürmeye devam ediyor.

Kendi çabalarıyla sevdiği mesleğinde hedefine emin adımlarla ilerleyen güzel Moda Tasarımcısı, yurt dışında edindiği tüm tecrübesini kendi tasarladığı kıyafetlerle Türkiye’de de sergileyerek bir çok yeniliği de beraberinde getirip, insanların yoğun ilgisini çekmeyi başardı.

Büyük mücadeleler veren ve hiç pes etmeden hedefine ulaşan İpek Kızıltan “ Edindiğim tecrübelerimden şunu fark ettim, her insan özeldir ve kendini özel hissetmek ister. Onun için bende özel tasarımlarımla, her yaş grubundan Kadın ve Erkeklere kendilerini özel hissettirecek kıyafetler tasarlıyorum. Onları mutlu görünce, bende işimi layıkıyla yaptığım için daha çok mutlu oluyorum. Hayalimin peşinden gittiğim ve asla pes etmediğim için daha çok mutlu oluyorum” diye konuştu.

Sektörde daha yeni olmasına rağmen isminden sıkça söz ettirmeyi başaran İpek Kızıltan, yakında yeni koleksiyonuyla 2021’a damga vuracak…

Haber: Elif Hayvalı