İpek Demir ‘den yeni single

HABER: DİNÇER KARACALAR

“Unutuverdim” şarkısıyla Youtube’da milyonlarca dinleyicinin beğenisini kazanan İpek Demir yeni single çalışmasıyla yeniden sevenleriyle buluşuyor.

Şarkının sözü ve bestesi Ertuğrul Sağlam’a, düzenlemesi ise Taner Çalık’a ait. Ümraniye Film Platoları’nda çekilen klip, Mustafa Özen imzası taşıyor.Akustik çalışmalarıyla milyonlarca dinlenen genç sanatçı, projeyi çok inanarak ve büyük özenle hazırladıklarını dile getirirken,’’Unutuverdim ‘’ den sonra dinleyenlerine yeniden dillere dolanacak duygusal bir eser olacağını sözlerine ekledi.

İpek Demir ‘in yeni şarkısı ‘’Anladım ‘’ video klibi ile bugün Netd Youtube kanalında yayında .