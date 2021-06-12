İPEK AÇAR’DAN “MASAL KUŞU”

SEDAT SARIKAYA

İSTANBUL

Tam bir yaz şarkısı olan Masal Kuşu’nun sözleri Hakkı Yalçın’a, bestesi Ayla Çelik ve Serdar Aslan’a aranjesi ise eşi Alper Kömürcü’ye ait.

Kendi yapım şirketleri Elma Şekeri Prodüksiyon etiketiyle çıkacak olan şarkının klibinin yönetmenliğini Kemal Başbuğ üstlendi. 17 günlük tam kapanmada özel izinle İstanbul’da çekilen klip, romantik tarzıyla da dikkat çekecek…