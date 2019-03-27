İnternet medya ödülleri yıldızlar geçidine döndü

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İnternet medyasında 19. yılını kutlayan magazinci.com’un geleneksel hale getirdiği “19. İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödül Töreni”, önceki gece Hilton İstanbul Maslak Hotel’de yapıldı. Ödül törenine çok sayıda ünlü isim katıldı. Her yıl farklı bir başlık adı altında sosyal bir konuyu da gündeme taşıyan gecenin bu yıl ki başlığı ise “Eğitim” oldu. eğitim alanındaki sosyal projelere de ödüller verildi.

Gecenin sunuculuğunu ise Banu Noyan ile ünlü oyuncu Cem Özer birlikte yaptılar. Number One TV ve Number One Türk TV’den yayınlanacak gece ünlü sanatçıların “Kırmızı Halı” geçişi ile başladı. Ev sahipliğini magazinci.com’un sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Nurettin Soydan’ın yaptığı “19. İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödül Töreni”nde, iş, medya, televizyon, müzik, sinema ve tiyatro dallarında bir çok başarılı isim ödüllerini görkemli bir tören ile aldılar. “19.İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödül Töreni” magazinci.com sitesinden de canlı olarak da takipçilerine canlı yayınla aktarıldı. Ödül töreni ilerleyen saatlerde ise internette büyük ilgi ile takip edilerek “TT” oldu. Ödül törenine ödül alan ve davetli olarak katılan isimler arasında Hülya Koçyiğit, Yıldırım Mayruk, Gonca Vuslateri, Şahin Irmak, Ebru Şallı, Berk Oktay, Yusuf Sezgin, Berhan Şimşek, Coşkun Sabah, Kerem Alışık, Simge Sağın, Yıldız Tilbe, Lerzan Mutlu, Koray Avcı, Tuğba Altıntop, İlyas Yalçıntaş, Yudum davete katılanlar arasında yer aldılar.

Yılmaz Morgül’den kıyafetli protesto…

Her yıl farklı bir başlık adı altında sosyal bir konunun da gündeme taşındığı gecede bu yıl eğitim konusu işlendi. Çeşitli mesajlar verildi. Ancak gecenin en ilginç mesajını ise Yılmaz Morgül hem kıyafeti hem de küresel ısınma ile ilgili sözleriyle verdi.

Ahmet Kaya alkışlarla anıldı…

Ödül töreninin yapıldığı Hilton İstanbul Maslak Hotel’de ilginç bir de tesadüf yaşandı. 20 yıl önce aynı otelde ve aynı salonda kürtçe şarkı talebi yüzünden yuhlanan hatta çatal kaşık fırlatılan Ahmet Kaya bu kez alkışlarla anıldı. Magazin Gazeteceleri Derneği Onursal Başkanı olan Nurettin Soydan 1999 yılında aynı salonda yaşanan olaylı geceyi hatırlatarak mini bir belgeseli ekranda yayınladı. Davetlilerden Ahmet Kaya için bir “özür alkışı” istedi.

Gülben Ergen eski kocası yüzünden ödülünü alamadı…

Ödül törenine saatler kala ayrıldığı ve kavgalı olduğu eski eşi Erhan çelik’in geceye katıldığını öğrenen Gülben Ergen törene gelmekten vazgeçti ve “Yılın En İyi Single albümü” ödülünü alamadı.

Yıldız Tilbe’den ilginç istek…

Gecede “Yılın Proje Albümü” ödülünü “Yıldızlı Şarkılar”la alan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe salondakileri de şaşırtan ilginç bir istekte bulundu. Sanatçı ödülünü aldıktan sonra “Güzel ve çok ağır bir ödül. Ama ben ağır ödülleri taşıyamıyorum. Bana hafif ödüller verin evde ordan oraya taşırken çok yoruluyorum” dedi. Sanatçının bu ilginç talebi gülüşmelere neden oldu.

Turgay Tanülkü göz yaşarttı…

Sinema sanatçısı Turgay Tanülkü’ye “Fark Yaratanlar” ödülü verildi. Şu anda mahkum olarak hapiste olan kişilerin çocuklarına eğitim yardımı yaparak onların okumalarını sağlayan Turgay Tanülkü sahnede duygu dolu anlar yaşattı. Turgay Tanülkü salondan alkış alınca göz yaşlarına hakim olamadı ve “Şu anda mahkum olan annelerin 0-6 yaş çocukları onlarla birlikte hapis hayatı yaşıyor. O çocuklara koruyucu aile olarak yardım edin” dedi.

Hangi ünlü, hangi ödülü aldı.

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLLERİ

“GÖNLÜMÜZDE TAHT KURANLAR”



Hülya KOÇYİĞİT

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YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ

Yıldırım MAYRUK

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YAŞAM BOYU BASIN MESLEK ONUR ÖDÜLÜ

Mehmet SOYSAL

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YAŞAM BOYU BASIN MESLEK ONUR ÖDÜLÜ

Bircan Usallı SİLAN



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EKONOMİYE DEĞER KATANLAR ÖDÜLÜ

Vahit YILDIRIM

GOSB Başkanı

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YILIN SİVİL TOPLUM KURULUŞU BAŞKANI

Muzaffer KOŞAN

DEMSİAD Başkanı



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YILIN BELEDİYE BAŞKANI

M. Fatih MAÇOĞLU –

Tunceli/Ovacık Belediye Başkanı



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YILIN EN İYİ ŞEHİR OTELİ

HİLTON İSTANBUL MASLAK HOTEL

FARK YARATANLAR ÖDÜLÜ

TURGAY TANÜLKÜ

Haluk LEVENT - AHBAB Başkanı -Yorumcu



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YILIN SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLÜ

Adem ORAL

ASHLEY Yönetim Kurulu Başkanı

YILIN SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLÜ

KANSERSİZ YAŞAM DERNEĞİ

Dida KAYMAZ



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YILIN SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLÜ

Muhammed Abdullah TUNCAY

Uluslararası Down Sendromlular

Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı

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YILIN SOSYAL SORUMLULUK

EĞİTİME KATKI ÖDÜLÜ

Nail ÇİLER

Gebze Ticaret Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

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SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLÜ

Zehra SU OLGUN

İş insanı-Yorumcu



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YILIN SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLÜ

Ebru ŞALLI

Plates Eğitmeni

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YILIN EĞİTİM KURUMU

KARE ANA OKULLARI

Aydan Gömügen TUNCAY

Yönetim Kurulu Başkanı

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YILIN SAÇ EKİM MERKEZİ

AVRUPA SAÇ EKİMİ

Mehmet GÜÇLÜ

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YILIN EN İYİ YAT FİRMASI

DEN DEN YATÇILIK

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YILIN SAÇ TASARIM MARKASI



Serkan Özcan

Haircutclub

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YILIN ESTETİK VE GÜZELLİK MERKEZİ

Nesrin Tuna Epiklinik

Güzellik ve Estetik Merkezi

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YILIN SİNEMA FİLMİ

“MÜSLÜM”

DİGİTAL SANATLAR YAPIM



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YILIN SİNEMA OYUNCUSU

Timuçin ESEN

(MÜSLÜM)



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YILIN EN İYİ KOMEDİ FİLMİ

“DÜĞÜM SALONU”

BKM

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YILIN TİYATRO OYUNU

BİNBİR GECE MASALLARI

Çiğdem Tunç Tiyatrosu

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YILIN MODACISI

Şinasi GÜNAYDIN



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YILIN CEMİYET DERGİSİ

KLAS MAGAZİN

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YILIN İLETİŞİMCİSİ

Özgür ARAS



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YILIN TV HABER MERKEZİ

FOX TV HABER MERKEZİ

Doğan ŞENTÜRK

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YILIN KADIN HABER SPİKERİ

Buket AYDIN

KANAL D

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YILIN ERKEK HABER SPİKERİ

Ahmed ARPAT

NTV

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YILIN SABAH HABER PROGRAMI

Nihan GÜNAY ile Kahvaltı Haberleri

ATV

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YILIN TARTIŞMA PROGRAMI

“TÜRKİYE’NİN NABZI”

Didem ARSLAN YILMAZ

HABERTÜRK

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YILIN EKONOMİ PROGRAMI

“Geri Sayım”-NTV

Berfu GÜVEN-Gökay OTYAM

--------------------------------------------------

YILIN TV KUŞAK PROGRAMI

“YEMEKTEYİZ”-TV8

Onur BÜYÜKTOPÇU

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YILIN DİZİSİ

“KADIN”

FOX TV/MED Yapım

--------------------------------------------------

YILIN DÖNEM DİZİSİ

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

ATV/TİMS-B Yapım



-----------------------------------

YILIN GENÇLİK DİZİSİ

ERKENCİ KUŞ

STAR TV/ GOLD Yapım



--------------------------------------------------

YILIN EN İYİ DRAMA DİZİSİ

BİZİM HİKAYE

(MED Yapım)

--------------------------------------------------

YILIN EN İYİ EKRAN İKİLİSİ

Demet ÖZDEMİR

“Erkenci Kuş” Dizisi

Can YAMAN

“Erkenci Kuş” Dizisi

--------------------------------------------------

YILIN EN İYİ KADIN DİZİ OYUNCUSU

Hazal KAYA

“Bizim Hikaye” Dizisi

--------------------------------------------------

YILIN EN İYİ ERKEK DİZİ OYUNCUSU

BERK OKTAY

“Savaşçı” dizisi



--------------------------------------------------

YILIN EN İYİ EKRAN PERFORMANSI

Vahide PERÇİN

(Bir Zamanlar Çukurova)



-------------------------------------------------



YILIN EN İYİ EKRAN PERFORMANSI

Kerem ALIŞIK

(Bir Zamanlar Çukurova)

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YILIN MAGAZİN TARTIŞMA PROGRAMI

2. SAYFA

KANAL D

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YILIN YARIŞMA PROGRAMI

“O SES TÜRKİYE”

TV8

--------------------------------------------------

YILIN TELEVİZYON PROGRAMI

MÜGE ANLI İLE TATLISERT

ATV

--------------------------------------------------

YILIN GECE HABERLERİ

Fuat KOZLUKLU ile Gece Bakışı

TRT Haber



--------------------------------------------------

YILIN MÜZİK PROGRAMI

“SEVGİLERİMLE”- Muazzez ERSOY

TRT MÜZİK



YILIN EN İYİ TV SOHBET PROGRAMI

Buket AYDIN

“40”

CNNTÜRK

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YILIN MAGAZİN PROGRAMI

MAGAZİN D

Kanal D



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YILIN EN İYİ BİLGİ YARIŞMA PROGRAMI

KİM MİLYONER OLMAK İSTER

Murat YILDIRIM

ATV



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YILIN MAGAZİN KANALI

UÇANKUŞ TV



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YILIN ŞARKISI

“ÖPÜCEM”-

Simge SAĞIN

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YILIN ALBÜMÜ

“UZUN HİKAYE”

Deniz SEKİ

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YILIN PROJE ALBÜMÜ

“YILDIZLI ŞARKILAR”

Yıldız TİLBE

Özdemir Plak

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YILIN POP YORUMCUSU

Demet AKALIN



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YILIN POP YORUMCUSU

İlyas YALÇINTAŞ

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YILIN FANTAZİ MÜZİK ERKEK YORUMCUSU

ALİŞAN

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YILIN FANTAZİ –POP MÜZİK BAYAN YORUMCUSU

Lerzan MUTLU

YILIN EN İYİ SAHNE PERFORMANSI

Koray AVCI

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YILIN DÜET ŞARKISI

“Yıllarım”

Cengiz KURTOĞLU-Hakan ALTUN

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YILIN SİNGLE

İNFİLAK

Gülben ERGEN

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YILIN TSM YORUMCUSU

Yılmaz MORGÜL

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YILIN EN İYİ ARANJÖR-DJ

Mert AYDIN



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YILIN PROJE ÖDÜLÜ

YUDUM

(Kahraman Türk Kadınları Albüm Projesiyle)

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YILIN EN İYİ THM YORUMCUSU

Deniz TOPRAK

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YILIN ÇIKIŞ YAPAN YORUMCUSU

MR JADE

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YILIN GELECEK VADEDEN

GENÇ YORUMCUSU

Alper ERÖZER