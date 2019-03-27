İnternet medya ödülleri yıldızlar geçidine döndü

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
İnternet medyasında 19. yılını kutlayan magazinci.com’un geleneksel hale getirdiği “19. İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödül Töreni”, önceki gece Hilton İstanbul Maslak Hotel’de yapıldı. Ödül törenine çok sayıda ünlü isim katıldı. Her yıl farklı bir başlık adı altında sosyal bir konuyu da gündeme taşıyan gecenin bu yıl ki başlığı ise “Eğitim” oldu. eğitim alanındaki sosyal projelere de ödüller verildi.
Gecenin sunuculuğunu ise Banu Noyan ile ünlü oyuncu Cem Özer birlikte yaptılar. Number One TV ve Number One Türk TV’den yayınlanacak gece ünlü sanatçıların “Kırmızı Halı” geçişi ile başladı. Ev sahipliğini magazinci.com’un sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Nurettin Soydan’ın yaptığı “19. İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödül Töreni”nde, iş, medya, televizyon, müzik, sinema ve tiyatro dallarında bir çok başarılı isim ödüllerini görkemli bir tören ile aldılar. “19.İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödül Töreni” magazinci.com sitesinden de canlı olarak da takipçilerine canlı yayınla aktarıldı. Ödül töreni ilerleyen saatlerde ise internette büyük ilgi ile takip edilerek “TT” oldu. Ödül törenine ödül alan ve davetli olarak katılan isimler arasında Hülya Koçyiğit, Yıldırım Mayruk, Gonca Vuslateri, Şahin Irmak, Ebru Şallı, Berk Oktay, Yusuf Sezgin, Berhan Şimşek, Coşkun Sabah, Kerem Alışık, Simge Sağın, Yıldız Tilbe, Lerzan Mutlu, Koray Avcı, Tuğba Altıntop, İlyas Yalçıntaş, Yudum davete katılanlar arasında yer aldılar.
Yılmaz Morgül’den kıyafetli protesto…
Her yıl farklı bir başlık adı altında sosyal bir konunun da gündeme taşındığı gecede bu yıl eğitim konusu işlendi. Çeşitli mesajlar verildi. Ancak gecenin en ilginç mesajını ise Yılmaz Morgül hem kıyafeti hem de küresel ısınma ile ilgili sözleriyle verdi.
Ahmet Kaya alkışlarla anıldı…
Ödül töreninin yapıldığı Hilton İstanbul Maslak Hotel’de ilginç bir de tesadüf yaşandı. 20 yıl önce aynı otelde ve aynı salonda kürtçe şarkı talebi yüzünden yuhlanan hatta çatal kaşık fırlatılan Ahmet Kaya bu kez alkışlarla anıldı. Magazin Gazeteceleri Derneği Onursal Başkanı olan Nurettin Soydan 1999 yılında aynı salonda yaşanan olaylı geceyi hatırlatarak mini bir belgeseli ekranda yayınladı. Davetlilerden Ahmet Kaya için bir “özür alkışı” istedi.
Gülben Ergen eski kocası yüzünden ödülünü alamadı…
Ödül törenine saatler kala ayrıldığı ve kavgalı olduğu eski eşi Erhan çelik’in geceye katıldığını öğrenen Gülben Ergen törene gelmekten vazgeçti ve “Yılın En İyi Single albümü” ödülünü alamadı.
Yıldız Tilbe’den ilginç istek…
Gecede “Yılın Proje Albümü” ödülünü “Yıldızlı Şarkılar”la alan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe salondakileri de şaşırtan ilginç bir istekte bulundu. Sanatçı ödülünü aldıktan sonra “Güzel ve çok ağır bir ödül. Ama ben ağır ödülleri taşıyamıyorum. Bana hafif ödüller verin evde ordan oraya taşırken çok yoruluyorum” dedi. Sanatçının bu ilginç talebi gülüşmelere neden oldu.
Turgay Tanülkü göz yaşarttı…
Sinema sanatçısı Turgay Tanülkü’ye “Fark Yaratanlar” ödülü verildi. Şu anda mahkum olarak hapiste olan kişilerin çocuklarına eğitim yardımı yaparak onların okumalarını sağlayan Turgay Tanülkü sahnede duygu dolu anlar yaşattı. Turgay Tanülkü salondan alkış alınca göz yaşlarına hakim olamadı ve “Şu anda mahkum olan annelerin 0-6 yaş çocukları onlarla birlikte hapis hayatı yaşıyor. O çocuklara koruyucu aile olarak yardım edin” dedi.
Hangi ünlü, hangi ödülü aldı.
YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLLERİ
“GÖNLÜMÜZDE TAHT KURANLAR”
Hülya KOÇYİĞİT
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YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ
Yıldırım MAYRUK
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YAŞAM BOYU BASIN MESLEK ONUR ÖDÜLÜ
Mehmet SOYSAL
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YAŞAM BOYU BASIN MESLEK ONUR ÖDÜLÜ
Bircan Usallı SİLAN
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EKONOMİYE DEĞER KATANLAR ÖDÜLÜ
Vahit YILDIRIM
GOSB Başkanı
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YILIN SİVİL TOPLUM KURULUŞU BAŞKANI
Muzaffer KOŞAN
DEMSİAD Başkanı
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YILIN BELEDİYE BAŞKANI
M. Fatih MAÇOĞLU –
Tunceli/Ovacık Belediye Başkanı
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YILIN EN İYİ ŞEHİR OTELİ
HİLTON İSTANBUL MASLAK HOTEL
FARK YARATANLAR ÖDÜLÜ
TURGAY TANÜLKÜ
Haluk LEVENT - AHBAB Başkanı -Yorumcu
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YILIN SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLÜ
Adem ORAL
ASHLEY Yönetim Kurulu Başkanı
YILIN SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLÜ
KANSERSİZ YAŞAM DERNEĞİ
Dida KAYMAZ
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YILIN SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLÜ
Muhammed Abdullah TUNCAY
Uluslararası Down Sendromlular
Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı
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YILIN SOSYAL SORUMLULUK
EĞİTİME KATKI ÖDÜLÜ
Nail ÇİLER
Gebze Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
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SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLÜ
Zehra SU OLGUN
İş insanı-Yorumcu
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YILIN SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLÜ
Ebru ŞALLI
Plates Eğitmeni
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YILIN EĞİTİM KURUMU
KARE ANA OKULLARI
Aydan Gömügen TUNCAY
Yönetim Kurulu Başkanı
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YILIN SAÇ EKİM MERKEZİ
AVRUPA SAÇ EKİMİ
Mehmet GÜÇLÜ
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YILIN EN İYİ YAT FİRMASI
DEN DEN YATÇILIK
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YILIN SAÇ TASARIM MARKASI
Serkan Özcan
Haircutclub
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YILIN ESTETİK VE GÜZELLİK MERKEZİ
Nesrin Tuna Epiklinik
Güzellik ve Estetik Merkezi
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YILIN SİNEMA FİLMİ
“MÜSLÜM”
DİGİTAL SANATLAR YAPIM
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YILIN SİNEMA OYUNCUSU
Timuçin ESEN
(MÜSLÜM)
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YILIN EN İYİ KOMEDİ FİLMİ
“DÜĞÜM SALONU”
BKM
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YILIN TİYATRO OYUNU
BİNBİR GECE MASALLARI
Çiğdem Tunç Tiyatrosu
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YILIN MODACISI
Şinasi GÜNAYDIN
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YILIN CEMİYET DERGİSİ
KLAS MAGAZİN
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YILIN İLETİŞİMCİSİ
Özgür ARAS
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YILIN TV HABER MERKEZİ
FOX TV HABER MERKEZİ
Doğan ŞENTÜRK
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YILIN KADIN HABER SPİKERİ
Buket AYDIN
KANAL D
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YILIN ERKEK HABER SPİKERİ
Ahmed ARPAT
NTV
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YILIN SABAH HABER PROGRAMI
Nihan GÜNAY ile Kahvaltı Haberleri
ATV
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YILIN TARTIŞMA PROGRAMI
“TÜRKİYE’NİN NABZI”
Didem ARSLAN YILMAZ
HABERTÜRK
--------------------------------------------------
YILIN EKONOMİ PROGRAMI
“Geri Sayım”-NTV
Berfu GÜVEN-Gökay OTYAM
--------------------------------------------------
YILIN TV KUŞAK PROGRAMI
“YEMEKTEYİZ”-TV8
Onur BÜYÜKTOPÇU
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YILIN DİZİSİ
“KADIN”
FOX TV/MED Yapım
--------------------------------------------------
YILIN DÖNEM DİZİSİ
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
ATV/TİMS-B Yapım
-----------------------------------
YILIN GENÇLİK DİZİSİ
ERKENCİ KUŞ
STAR TV/ GOLD Yapım
--------------------------------------------------
YILIN EN İYİ DRAMA DİZİSİ
BİZİM HİKAYE
(MED Yapım)
--------------------------------------------------
YILIN EN İYİ EKRAN İKİLİSİ
Demet ÖZDEMİR
“Erkenci Kuş” Dizisi
Can YAMAN
“Erkenci Kuş” Dizisi
--------------------------------------------------
YILIN EN İYİ KADIN DİZİ OYUNCUSU
Hazal KAYA
“Bizim Hikaye” Dizisi
--------------------------------------------------
YILIN EN İYİ ERKEK DİZİ OYUNCUSU
BERK OKTAY
“Savaşçı” dizisi
--------------------------------------------------
YILIN EN İYİ EKRAN PERFORMANSI
Vahide PERÇİN
(Bir Zamanlar Çukurova)
-------------------------------------------------
YILIN EN İYİ EKRAN PERFORMANSI
Kerem ALIŞIK
(Bir Zamanlar Çukurova)
-------------------------------------------------
YILIN MAGAZİN TARTIŞMA PROGRAMI
2. SAYFA
KANAL D
--------------------------------------------------
YILIN YARIŞMA PROGRAMI
“O SES TÜRKİYE”
TV8
--------------------------------------------------
YILIN TELEVİZYON PROGRAMI
MÜGE ANLI İLE TATLISERT
ATV
--------------------------------------------------
YILIN GECE HABERLERİ
Fuat KOZLUKLU ile Gece Bakışı
TRT Haber
--------------------------------------------------
YILIN MÜZİK PROGRAMI
“SEVGİLERİMLE”- Muazzez ERSOY
TRT MÜZİK
YILIN EN İYİ TV SOHBET PROGRAMI
Buket AYDIN
“40”
CNNTÜRK
----------------------------------------------------
YILIN MAGAZİN PROGRAMI
MAGAZİN D
Kanal D
--------------------------------------------------
YILIN EN İYİ BİLGİ YARIŞMA PROGRAMI
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
Murat YILDIRIM
ATV
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YILIN MAGAZİN KANALI
UÇANKUŞ TV
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YILIN ŞARKISI
“ÖPÜCEM”-
Simge SAĞIN
--------------------------------------------------
YILIN ALBÜMÜ
“UZUN HİKAYE”
Deniz SEKİ
--------------------------------------------------
YILIN PROJE ALBÜMÜ
“YILDIZLI ŞARKILAR”
Yıldız TİLBE
Özdemir Plak
--------------------------------------------------
YILIN POP YORUMCUSU
Demet AKALIN
--------------------------------------------------
YILIN POP YORUMCUSU
İlyas YALÇINTAŞ
--------------------------------------------------
YILIN FANTAZİ MÜZİK ERKEK YORUMCUSU
ALİŞAN
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YILIN FANTAZİ –POP MÜZİK BAYAN YORUMCUSU
Lerzan MUTLU
YILIN EN İYİ SAHNE PERFORMANSI
Koray AVCI
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YILIN DÜET ŞARKISI
“Yıllarım”
Cengiz KURTOĞLU-Hakan ALTUN
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YILIN SİNGLE
İNFİLAK
Gülben ERGEN
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YILIN TSM YORUMCUSU
Yılmaz MORGÜL
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YILIN EN İYİ ARANJÖR-DJ
Mert AYDIN
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YILIN PROJE ÖDÜLÜ
YUDUM
(Kahraman Türk Kadınları Albüm Projesiyle)
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YILIN EN İYİ THM YORUMCUSU
Deniz TOPRAK
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YILIN ÇIKIŞ YAPAN YORUMCUSU
MR JADE
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YILIN GELECEK VADEDEN
GENÇ YORUMCUSU
Alper ERÖZER
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