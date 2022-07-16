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İnci Mercan'dan tarihi dokulu klip

İnci Mercan'ın yeni teklisi söz ve müziği Mustafa Kaya'ya ait olan "Fikrimin ince gülü yanlış anladın" şarkısı, İnci Mercan Müzik etiketiyle bütün dijital platformlarda yayınlandı.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:40
İnci Mercan'dan tarihi dokulu klip

HABER: DİNÇER KARACALAR

Şarkının klibi için Burdur - Çeltikli ilçesindeki tarihi dokuları tercih eden İnci Mercan, Anadolu'nun güzelliklerini bir nebze de olsa sergilemek istediğini söyledi. Yönetmenliğini Hasan Çetin ve Cüneyt Özyurt'un yaptığı klibin çekimleri bir günde tamamlandı. İnci Mercan sıradaki şarkıları için hazırlandığını belirtti. Sözü ve müziği kendisine ait olan "Gözümden Düştün" isimli eserin bitme aşamasında olduğunu belirten sanatçı, yeni eserleri ile dinleyicilerinin karşısına çıkmaya devam edeceğini söyledi.
 

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Anahtar Kelimeler:
İnci Mercan
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