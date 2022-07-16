İnci Mercan'dan tarihi dokulu klip

HABER: DİNÇER KARACALAR

Şarkının klibi için Burdur - Çeltikli ilçesindeki tarihi dokuları tercih eden İnci Mercan, Anadolu'nun güzelliklerini bir nebze de olsa sergilemek istediğini söyledi. Yönetmenliğini Hasan Çetin ve Cüneyt Özyurt'un yaptığı klibin çekimleri bir günde tamamlandı. İnci Mercan sıradaki şarkıları için hazırlandığını belirtti. Sözü ve müziği kendisine ait olan "Gözümden Düştün" isimli eserin bitme aşamasında olduğunu belirten sanatçı, yeni eserleri ile dinleyicilerinin karşısına çıkmaya devam edeceğini söyledi.

