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İnanç Karaduman’dan maxi single SENDEN İBARET 

İnanç Karaduman ilk maxi single’ını tamamladı. “Senden İbaret ” adlı çalışma, DMC etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

İnanç Karaduman’dan maxi single SENDEN İBARET 

İnanç Karaduman ilk maxi single’ını tamamladı. “Senden İbaret ” adlı çalışma, DMC etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:05
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İnanç Karaduman’dan maxi single SENDEN İBARET 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Uzun süredir İstanbul’un çeşitli eğlence mekanların da sahne alan İnanç Karaduman, 2016’da yayınladığı “Yükseliyorum” albümünden 3 yıl sonra yeniden stüdyoya girdi. Başarılı şarkıcı bu kez bir maxi single hazırladı. “Senden İbaret ” adlı çalışma, DMC etiketiyle dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.


BÜYÜK EMEKLE HAZIRLANDI


Maxi single’da “Adı Sevgi”, “Senden İbaret” ve “Candamarımsın” adlı üç şarkıya yer verildi. İlk klip ise çalışmaya da adını veren “Adı Sevgi” şarkısına çekildi. Eğlenceli görüntülerin yer aldığı klipte İnanç Karaduman’a Banu Karaca eşlik etti. İnanç Karaduman, maxi single’ının müzik dünyasında ses getireceğinden emin: “Büyük emeklerle hazırlanmış, azim, inanç, aşk, sevgi ve umut dolu, güzel bir proje oldu. Üç şarkının da çok sevileceğinden hiç şüphem yok.”

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 17.08.2019 11:08
Anahtar Kelimeler:
DMCSenden IbaretMaxi SingleInanç Karaduman
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