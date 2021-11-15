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İnan Zararsız’dan yeni şarkı: Sevme

15 Kasım 2021 Pazartesi 11:07
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İnan Zararsız’dan yeni şarkı: Sevme

DİNÇER KARACALAR


“Dayan” ve “Bitti” şarkılarıyla büyük beğeni toplayan İnan Zararsız, üçüncü single’ı “Sevme” ile dinleyicilerinin karşısında.

“Dayan” şarkısıyla iddialı bir giriş yaptığı müzik dünyasında “Bitti” adlı ikinci single’ıyla da büyük ses getiren İnan Zararsız, dinleyicilerinin heyecanla beklediği yeni projesini tamamladı. Almanya’da yaşayan genç sanatçı, “Sevme” adlı şarkısını dijital platformlarda yayınladı. 


KLİP ALMANYA’DA ÇEKİLDİ


İnan Zararsız’ın söz ve müziğine Yasin Aşk’la birlikte imza attığı “Sevme”nin düzenlemesini Mert Ustaoğlu yaptı. Zararsız, şarkının klibi için Almanya’da kamera karşısına geçti. Klibin yönetmenliğini ise Tolga Poyraz üstlendi.


SOSYAL MEDYA
ONU KONUŞUYOR


Müzik aşkı henüz çok küçük yaştayken başlayan ve bu tutkusunu mesleği haline getiren İnan Zararsız, sahne çalışmalarına Almanya’da devam ediyor. Şarkılarını dijital mecralarda paylaşınca bir anda geniş bir kitleye ulaşan Zararsız, güçlü sesiyle sosyal medyada da adından özgüyle söz ettiriyor.

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İnan Zararsızdan Yeni şarkı: Sevme
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