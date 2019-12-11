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Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

İlk kare yayınlandı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

11 Aralık 2019 Çarşamba 00:00
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İlk kare yayınlandı

YAŞAR ŞENYÜZ/İSTANBUL

2 HAFTA ÖNCE MOTOR DİYEN KENDİ YOLUMDA SETİNDEN İLK KARE YAYINLANDI

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği, başrolünde Gökhan Özoğuz’un yer aldığı ‘Kendi Yolumda’ filminin çekimleri        2 hafta önce Adana’da başladı. Film setinden ilk kareler yayınlandı.

Değişik hikayesi ile dikkat çeken filmde; Gökhan Özoğuz, Adana’da gittiği  tamircide, bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile karşılaşır. Ömer Ali’nin kendisine dinlettiği şarkıyı beğenir ve işin peşini bırakmamasını söyler.  Baskıcı babasının yanında çalışmakta olan genç tamirci, Gökhan’a; “Sen de benimki gibi bir aileye, benim doğduğum gibi bir tamirhaneye doğsaydın, Athena Gökhan olabilir miydin?” sorusunu yöneltir. Gökhan bu sorudan etkilenir ve arabanın tamirini beklerken uykuya dalar. Komedram türündeki filmin devamını,  Gökhan’ın kendini Adana’nın zorlu mahallelerinde büyüyen bir tamirci çırağı olarak gördüğü; eğlenceli, romantik, müzik ve aksiyonla dolu rüyasından izleriz…Kendi yolunda gitmenin önemini sorgulatan, çarpıcı bir rüya…

 

Filmde Gökhan Özoğuz’a  Gökçe Bahadır, Tamer Levent, Okan Çabalar, Erkan Can, Ferit Aktuğ, Çağatay Aras, Suzan Aksoy, Tuncer Salman, Özkan Ayalp ve Hakan Özoğuz’un da  yer aldığı zengin bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

6 Mart’ta vizyona girecek filmin 5 hafta sürecek çekimleri Aralık ayının sonuna kadar Adana’da devam edecek.

Kendi Yolumda filmini, aşağıdaki sosyal medya hesaplarından takip etmeniz mümkün!

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Son Güncelleme: 11.12.2019 08:59
Anahtar Kelimeler:
ömer Faruk SorakKendi Yolumda
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