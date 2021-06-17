İlia Özkan’dan Serra Tokdemir Sürprizi

HABER: AZİZ KARATAŞ



'Yorma' adlı ilk şarkısının ardında sözü ve müziği Diler Türkmen'e ait 'Albaharları' isimli şarkısına klip çekti. Yelda Gürkan Müzik Production etiketiyle yayınlanan İlia Özkan, klibinde tecrübeli oyuncu Serra Tokdemir ile birlikte kamera karşısında hayli samimi görüntüler sergiledi. Özkan, 'Serra başarılı bir oyuncu ve müziğe de yakın bir isim onunla ikinci klibimi çektiğim için mutlu ve şanslıyım' diye konuştu. İlia Özkan'ın, 'Albaharları' şarkısının yönetmenliğini Yasemin Türkmenli görüntü yönetmenliğini Volkan Aslan üstlendi. Özkan'ın klibi Bakırköy ve Sarıyer büyük limanda çekildi.