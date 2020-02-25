İLGİNÇ VE ZORLU PROJELER ONUN İMZASINI TAŞIYOR

HABER: AZİZ KARATAŞ



Son zamanların trend video kliplerin arasında şöyle dolaştığınızda onun hazırladığı kliplere mutlaka rastlarsınız. Müzik kanallarının yerini alan sosyal medya gün geçtikçe artan görüntü kirliliğine maruz kalıyor. Geçtiğimiz gün YouTube de dolaşırken bir tane video klibe denk geldim. Hem gözlerime hem de kulaklarıma hitap eden video klibi izlerken Yönetmen koltuğunda oturanın Ali Necati Kumcuoğlu olduğunu görünce hiçte şaşırmadım. Çünkü yaptığı birbirinden ilgiç ve zorlu projelerin altında sürekli onun imzasını görüyoruz.

Yaptığı projer ilgi odağı oldu

Son zamanlarda yeni şarkı yapan müzisyenlerin de ilgisini çeken Kumcuoğlu’na iş teklifleri yağıyor. Yaptığı kliplerin çizgi film karakterlerinde olması işi hem zorlaştırıyor hem de ilgi odağı oluyor. Klip’i izlerken gözlerime verdiği estetik hazla kaç defa başa sarıp tekrar izlediğimi hatırlamıyorum. Yaptığı başarılı projesiyle izleyenlerden tam not alan başarılı Yönetmen Ali Necati Kumcuoğlu’na bizlere YouTube’nin içindeki milyonlarca görüntü kirliliğinden arındırıp böyle estetik hazlar verdiği için de kendisine teşekkür ediyor ve başarıların devamını diliyorum.