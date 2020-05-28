İlayda Sertman; Bodrum‘da projelerime hazırlanıyorum

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İlayda Sertman Anlarsın adlı çalışmasıyla geçtiğimiz günlerde 3 adım müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda ve müzik kanallarında yerini almıştı. Müzik hayatına 2000’li yıllarda klasik gitar eğitimiyle başlayan güzel sanatçı müzik konusunda oldukça iddialı olduğunu söylüyor, Güzel Sanatlar Lisesi’nde anadalı keman ve piano eğitimi alarak devam ederek Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümü’nde öğrenimi tamamlayan Sertman 2013 yılında kendi Müzik Akademisini açarak öğrencilerine eğitim vermeye devam ediyor.

Uzun süredir üzerinde çalıştığı profesyonel stüdyo çalışması olan ANLARSIN isimli şarkı ile dinleyicilerinden de tam not alan İlayda Sertman sahne performanslarında dinleyiciler tarafından da ilgi ile takip ediliyor. Stüdyo ortamında çalışmalarına da devam ederken, yeni şarkılarını önümüzdeki aylarda kliplendirerek dinleyicileri ile paylaşacağının heyecanını dile getiriyor. Corona günlerini Bodrum’da dinlenerek geçiren güzel sanatçı, bu günler sona erince yapacak çok işim var şu anda Bodrum’da projelerimi geliştirmekle meşkulüm, dedi…